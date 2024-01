Carlos Tavares: ‘La guerra dei prezzi per le elettriche può essere un pericolo per il settore’

Carlos Tavares dice no alla guerra dei prezzi avviata da Tesla per le auto elettriche

Carlos Tavares è tornato a parlare della questione legata ai prezzi delle auto elettriche dicendosi contrario alle strategie adottate da Tesla, che come sappiamo sta abbassando continuamente i prezzi delle sue auto elettriche. Secondo il numero uno di Stellantis una guerra dei prezzi delle auto elettriche potrebbe essere un gioco molto pericoloso per il settore.

In occasione della presentazione della nuova piattaforma STLA Large, Carlos Tavares ha dichiarato che Stellantis ste registrando un grande successo con i suoi veicoli elettrificati che stanno ottenendo risultati positivi sul mercato sia in Europa che negli Stati Uniti. Ma secondo lui è fondamentale l’implementazione di un sistema di incenviti per risolvere il problema relativo al costo maggiore che attualmente ha questo tipo di auto rispetto alle altre tipologie.

Quanto alla strategia adottata da Elon Musk per le auto della sua azienda, il numero uno di Stellantis ha dichiarato: “Con l’iniziale riduzione dei prezzi delle auto elettriche da parte di Tesla, si è scatenata una competizione al ribasso che presenta il rischio di provocare forti tensioni nel mercato. Il nostro obiettivo è prevenire una situazione caotica eccessiva: interverremo sulle tariffe in base alla nostra capacità di ridurre i costi di produzione. La nostra strategia sarà orientata a garantire un equilibrio sostenibile tra prezzi competitivi e la necessità di mantenere la solidità finanziaria dell’azienda”.

Insomma per Carlos Tavares un abbassamento generale dei prezzi delle auto elettriche prima che il costo per la loro produzione si abbassi da se è un gioco molto pericoloso che potrebbe mettere in difficoltà diverse aziende e a cui Stellantis non ha intenzione di partecipare. Il portoghese inoltre si è detto pronto a modificare i piani della sua azienda nel caso in cui le cose a livello politiche dovessero cambiare con le prossime elezioni attese negli Stati Uniti e in Europa.