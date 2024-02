Nuova Lancia Hyena Zagato: l’ipotesi che fa sognare [RENDER]

Nuova Lancia Hyena Zagato è un render del creatore digitale Mirko del Prete che ha immaginato come sarebbe una nuova versione del celebre modello qualora Zagato decidesse di riportarla in vita. Questa auto del resto rappresenta uno dei progetti più affascinanti della celebre carrozzeria, la quale da decenni collabora con i principali marchi automobilistici italiani. […]

Nuova Lancia Hyena Zagato è un render del creatore digitale Mirko del Prete che ha immaginato come sarebbe una nuova versione del celebre modello qualora Zagato decidesse di riportarla in vita. Questa auto del resto rappresenta uno dei progetti più affascinanti della celebre carrozzeria, la quale da decenni collabora con i principali marchi automobilistici italiani. Lanciata agli albori degli anni ’90, questa vettura ha da subito catturato l’attenzione degli appassionati delle auto sportive. MDP Automotive ha recentemente deciso di dare una nuova interpretazione a questo classico, riportando in vita un’iconica creazione automobilistica.

Ecco come sarebbe una nuova Lancia Hyena Zagato

La nuova Lancia Hyena Zagato sarebbe sicuramente un modello in grado di entusiasmare numerosi appassionati di motori e non solo, soprattutto tra i ferventi sostenitori della casa automobilistica italiana. Tuttavia, va notato che questa vettura è stata prodotta in quantità estremamente limitate. Dotata di un motore da 2 litri, quattro cilindri in linea e 16 valvole, capace di sviluppare una potenza di 250 cavalli, la Hyena Zagato garantiva una spinta eccezionale distribuita su tutte e quattro le ruote grazie al sistema di trazione integrale. Tale configurazione conferiva alla vettura una straordinaria agilità e una maneggevolezza superiore su strada.

Nuova Lancia Hyena Zagato per il momento è destinata a rimanere un sogno ma chissà che in futuro, se le cose andranno per il verso giusto per Lancia magari in gamma tornerà una coupè di questo tipo e allora anche Zagato potrebbe pensare nuovamente di realizzare la sua versione.