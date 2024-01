Lancia: ecco le altre auto che faranno parte della sua gamma in futuro

Nuova Lancia Gamma e Delta saranno le prossime novità per il marchio di Stellantis dopo la nuova Ypsilon che debutterà a febbraio

Lancia a breve svelerà la nuova Ypsilon di cui nei giorni scorsi sul web sono apparse le prime immagini senza veli direttamente da Milano dove l’auto stava girando lo spot di lancio. Questa ovviamente non sarà l’unica auto che farà parte della futura gamma della casa automobilistica italiana. Lo scorso anno il numero uno della casa piemontese, Luca Napolitano ha confermato l’arrivo di altri due modelli.

Il primo dei due che vedremo sarà la nuova Lancia Gamma. Questa sarà la futura ammiraglia del brand premium di Stellantis. Si tratterà di una fastback lunga circa 4,7 metri che sarà prodotta su piattaforma STLA Medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi in Italia. Questa auto avrà un’autonomia fino a 700 km e la versione top di gamma potrebbe avere più di 400 cavalli di potenza. Si tratterà dell’auto che potrebbe avere più successo tra le tre in Europa per il suo stile e le sue caratteristiche da ammiraglia premium.

L’ultimo modello ufficialmente confermato per quanto riguarda il futuro di Lancia è il ritorno della Delta. A proposito di questa auto sappiamo che rimarrà fedele al suo DNA. Sarà una vettura lunga circa 4,4 m anche questa su piattaforma STLA Medium e sarà solo elettrica. Lo stile sarà geometico, squadrato e muscolare e ovviamente anche in questo caso ci saranno elementi di design in comune con la concept Pu+Ra HPE e con gli altri due modelli della casa italiana.