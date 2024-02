Citroën ë-C4 X: grande risultato nel test dei 1.000 km

Per mettere in evidenza l’autonomia e l’efficienza della sua gamma di veicoli elettrici, Citroën ha commissionato a UTAC, un organismo indipendente specializzato nell’omologazione di autoveicoli ed equipaggiamenti, di condurre una prova speciale per valutare la competitività della Citroën ë-C4 X rispetto alla concorrenza. L’obiettivo del test era rispondere a una domanda fondamentale: “Qual è il modello 100% elettrico che impiega meno tempo a percorrere 1.000 km?”

Citroën ë-C4 X: risultati migliori delle rivali nei test sui 1.000 km

Le prove effettuate hanno fornito un’idea concreta delle capacità di un’auto elettrica per affrontare viaggi a lunga percorrenza. I risultati sono inequivocabili: la Citroën ë-C4 X, nella versione con autonomia di 420 km, è stata la più veloce nel percorrere questa distanza. Le concorrenti dirette coinvolte nel confronto includono la Renault Mégane, la Volkswagen ID 3 e la MG 4.

Questo risultato sottolinea il valore delle scelte adottate per la Citroën ë-C4 X: una batteria compatta, leggera e meno costosa, un sistema di ricarica rapida da 100 kW con una curva di ricarica efficiente, un motore elettrico ad alte prestazioni e soluzioni mirate per ottimizzare l’aerodinamica. Questi elementi sono riscontrabili anche nella Citroën ë-C4, che condivide la stessa filosofia.

“La prova condotta da UTAC conferma le scelte strategiche di Citroën: una batteria di dimensioni più ragionevoli che, pur garantendo un’autonomia di oltre 400 km, riduce i costi e i consumi e consente di percorrere lunghe distanze senza preoccupazioni, grazie all’efficienza della ricarica rapida. Utilizzo regolarmente la ë-C4 e sperimento questi livelli di efficienza in condizioni reali ogni giorno, durante tutti i miei spostamenti“, ha dichiarato Thierry Koskas, CEO di Citroën.