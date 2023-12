Avatr: Chen Zhuo è il nuovo CEO dell’azienda cinese

Avatr Technology, azienda cinese leader nel settore delle auto elettriche di fascia alta, ha recentemente annunciato un cambiamento significativo nella sua struttura dirigenziale. Sostenuta da giganti industriali come Changan Automobile, Huawei e CATL, la società ha confermato la nomina di Chen Zhuo a CEO, un ruolo che gli conferisce la piena responsabilità delle operazioni aziendali.

La scelta di Zhuo, che precedentemente ricopriva il ruolo di Senior Executive Vice President in Avatr Technology, non è casuale. Durante il suo mandato in questa posizione, ha fornito un contributo inestimabile allo sviluppo del marketing e alla promozione dei prodotti, nonché alle relazioni con gli utenti e alla cultura aziendale. Questi sforzi hanno posto le basi per il successo dei prodotti e la crescita del marchio.

Prima ha lavorato all’interno di Changan Automobile

Il percorso professionale di Chen Zhuo è altrettanto rilevante. Ha svolto un ruolo chiave in Changan Automobile, occupandosi come General Manager del dipartimento PR del marchio e guidando il marketing della joint-venture e il dipartimento marketing della divisione internazionale. La sua esperienza in iniziative di alto profilo in Changan Automobile ha evidenziato la sua capacità di guidare e influenzare significativamente le strategie aziendali.

In parallelo a questi cambiamenti, lo scorso 12 dicembre, Zhu Huarong – precedentemente presidente di Changan Automobile – ha assunto il ruolo di presidente in Avatr Technology. Questo passaggio è avvenuto in seguito alle dimissioni di Tan Benhong dalla carica di presidente e CEO. Inoltre, Wang Xiaofei – attuale vicepresidente di Changan Automobile – supporterà Chen Zhuo nella gestione aziendale, avanzando progetti principali e focalizzandosi sugli aspetti operativi cruciali.

La ristrutturazione della leadership di Avatr Technology riflette una strategia mirata a potenziare ulteriormente la presenza dell’azienda nel mercato competitivo delle auto elettriche.