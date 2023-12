Lancia Ypsilon 2025: ecco cosa hanno rivelato le ultime FOTO SPIA

L’intrigante anticipazione della Lancia Ypsilon 2025, resa possibile da teaser e avvistamenti vari, si concretizza ora con immagini più dettagliate. Recenti post su Instagram hanno infatti svelato delle foto spia “rubate” di quello che sembra essere la nuova generazione della vettura. Queste immagini, sebbene non confermate ufficialmente, sembrano allinearsi con i disegni precedentemente diffusi da Lancia e con le immagini dei prototipi.

Le peculiarità del design frontale si confermano: i fari sono disposti su due livelli, con i proiettori principali posizionati inferiormente e le luci diurne superiormente, creando una firma luminosa distintiva.

Quest’ultima è caratterizzata da due barre orizzontali e una centrale verticale. La grande modanatura nera sovrastante, che sfoggia la scritta Lancia, si impone come un tratto distintivo. Inoltre, si notano quattro aperture che potrebbero avere funzioni diverse a seconda della versione (100% elettrica o endotermica), e che forse serviranno per la futura versione HF da 240 CV. Il paraurti ingloba anche delle prese d’aria laterali e un’ampia apertura inferiore, dove si colloca uno dei sensori per i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

La parte posteriore della presunta nuova Lancia Ypsilon riprende fedelmente le linee già avvistate, con i fari tondi caratterizzati da una grafica interna a forma di Y. Una modanatura di plastica collega visivamente i fari, formando una sorta di piccola “mensola” dietro al lunotto.

Sebbene non vi siano loghi visibili, c’è la scritta Lancia, sebbene poco evidente. Il design include anche un piccolo alettone sopra il lunotto e un inserto in nero lucido nel paraurti inferiore, contornato da catarifrangenti e un’apertura centrale per lo sblocco della serratura del bagagliaio.

Abitacolo e motori

Le foto spia interne rivelano un abitacolo rivoluzionario, con un mobiletto centrale tondo accoppiato a un ampio sistema d’infotainment denominato S.A.L.A. Questo consente il controllo di tutte le funzioni principali dell’auto, dalla navigazione alla climatizzazione, inclusi comandi vocali naturali. Il quadro strumenti digitale di fronte al guidatore e le finiture pensate per evocare un salotto di casa aggiungono ulteriore eleganza.

La Lancia Ypsilon 2025 debutterà inizialmente in versione completamente elettrica, seguita da varianti ibride. Utilizzando la piattaforma STLA Small, è plausibile aspettarsi una versione 100% elettrica con potenza di 156 CV e batteria da 54 kWh, in grado di garantire un’autonomia di circa 400 km con una sola carica.

Non si esclude una variante entry-level da 136 CV con batteria da 50 kWh. Le versioni ibride potrebbero invece sfruttare un motore turbo benzina da 1.2 litri da 100 CV con cambio automatico a 6 marce, oltre a una versione più potente da 136 CV.

Infine, la nuova Lancia Ypsilon 2025 rappresenta quindi un mix di innovazione e stile, pronta a rinnovare il concetto di mobilità urbana con un design distintivo e delle soluzioni tecnologiche all’avanguardia.