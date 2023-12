Lucid Motors, Rawlinson: ‘Tra il 2025 e il 2030 lanceremo delle auto elettriche più economiche’

Peter Rawlinson, CEO di Lucid Motors, ha confermato che la casa automobilistica americana sta sviluppando nuovi modelli che andranno a competere direttamente con le popolari Tesla Model 3 e Model Y. Queste vetture, mirate a un pubblico più ampio, sono attese tra il 2025 e il 2030.

Inizialmente, Lucid ha seguito la traiettoria di Tesla, lanciando modelli premium come l’Air e il Gravity. Questa strategia, focalizzata sul segmento premium, era cruciale per la sostenibilità economica iniziale del brand. Ora, però, il produttore americano si sta orientando verso modelli più accessibili, puntando ad erodere il mercato delle due vetture più vendute dell’azienda di Elon Musk.

Avranno le tecnologie avanzate di Air e Gravity

Rawlinson, parlando con Autocar, ha precisato che i nuovi modelli saranno lanciati “nel mezzo della prossima decade”. Questa tempistica è importante per comprendere le dinamiche del settore EV, dove il ciclo di sviluppo di un veicolo richiede circa tre anni e mezzo.

La sfida principale per Lucid Motors sarà quella di competere nel segmento delle auto elettriche di fascia media. “Come possiamo competere?”, si è chiesto Peter Rawlinson. La risposta risiede nella tecnologia avanzata di Lucid, in particolare nelle sue batterie innovative, inizialmente sviluppate per la Lucid Air e poi implementate nel SUV Gravity.

Questa tecnologia, che permette di percorrere maggiori distanze con meno batteria, è essenziale per offrire un veicolo elettrico economico, mantenendo al contempo elevate prestazioni e autonomia.

Dovrebbero costare attorno ai 50.000 $

Sul fronte dei prezzi, i nuovi modelli di Lucid Motors dovrebbero costare attorno ai 50.000 $ (45.262 €), posizionandosi leggermente sopra la Model 3 e la Model Y. Il brand americano giustifica questa fascia di prezzo con un maggior focus sul lusso nei suoi veicoli.

Questi sviluppi sono importanti nel rapido avanzamento del settore dei veicoli elettrici, dove produttori come Lucid Motors e Tesla stanno costantemente innovando per soddisfare una domanda crescente di auto elettriche che combinano prestazioni, autonomia e accessibilità. La concorrenza in questo settore si sta intensificando e l’ingresso di Lucid segna un importante passo avanti nella democratizzazione delle auto a zero emissioni.