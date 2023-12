BMW M5 Touring 2025: il brand regala per Natale un primo assaggio [TEASER]

L’attesa per la BMW M5 Touring 2025 si scalda con i recenti teaser natalizi rilasciati da BMW M su Instagram. Questa anticipazione offre uno sguardo allettante a quella che promette di essere una delle più attese station wagon di alto livello dell’anno prossimo.

La super sw si è presentata non nel solito camuffamento bianco e nero, ma avvolta in quella che sembra essere una carta da regalo in tonalità rosso e oro. Dando un’occhiata più attenta, possiamo vedere che il design della carta non è il classico motivo natalizio, ma piuttosto una serie di loghi M.

Il teaser offre una vista ravvicinata della griglia e delle prese d’aria del paraurti anteriore, seppur fugace. Tuttavia, per la parte posteriore, la nuova M5 Touring in forma di prototipo mostra ancora un notevole camuffamento sul paraurti posteriore e sui fanali, lasciando l’aspetto definitivo ancora avvolto nel mistero. Impossibile non notare, però, i classici quattro terminali di scarico e lo spoiler posteriore sottile all’estremità del tetto.

Dovrebbe sviluppare oltre 710 CV di potenza

Alla fine del video, compare il messaggio “The Ultimate, Electrified M Power”, confermando che la nuova BMW M5 Touring sarà dotata di un gruppo propulsore ibrido. A differenza della rivale AMG E 63, la M5 manterrà l’otto cilindri, affiancato da un powertrain elettrico per spingere la potenza oltre i 710 CV.

In aggiunta, il costo della veloce station wagon potrebbe essere inferiore a quello dell’XM, che in Italia parte da 181.500 €. È alquanto improbabile che vedremo l’aspetto finale della M5 Touring 2025 senza alcun camuffamento prima di Natale.