Rolls-Royce: due nuovi leader senior entrano a far parte del team

Rolls-Royce ha annunciato importanti cambiamenti nella sua leadership senior. Hans Wolf, con un’impressionante carriera quarantennale nel Gruppo BMW, si ritirerà dal suo ruolo di direttore della produzione.

Mihiar Ayoubi, fino ad ora direttore dell’Ingegneria, è stato promosso a Senior Vice President del BMW Group dopo sei anni con Rolls-Royce. Entrambi lasceranno formalmente i loro incarichi il 1° gennaio 2024, passando il testimone rispettivamente a Gunther Böhner e a Bernhard Dressler.

La direzione di Ayoubi ha portato a innovazioni significative nell’ingegneria del brand britannico, specialmente nello sviluppo del powertrain, del sistema di sospensioni e delle tecnologie software. Sotto la sua guida, il marchio ha affrontato sfide crescenti nel segmento Bespoke e Coachbuild, supervisionando lo sviluppo della Rolls-Royce Spectre completamente elettrica.

Durante il mandato di Hans Wolf come direttore della produzione, la casa automobilistica ha lanciato modelli importanti come la Ghost e il Cullinan, i più venduti nella gamma moderna dell’azienda. Hans ha anche affrontato la sfida della produzione della Spectre, evidenziando un’innovazione significativa nel processo produttivo.

La carriera di Böhner e Dressler

I successori, Gunther Böhner e Bernhard Dressler, portano con sé una vasta esperienza. Böhner, con più di 25 anni di carriera nel Gruppo BMW, ha ricoperto vari ruoli senior nella produzione e conosce bene il brand, avendo lavorato su numerosi progetti congiunti tra Goodwood e lo stabilimento BMW di Dingolfing.

Dressler, con un profondo background nel gruppo automobilistico tedesco e già noto in Rolls-Royce per aver guidato il team di progetto della Rolls-Royce Ghost, è idealmente posizionato per continuare l’importante lavoro di Ayoubi.

Questi nuovi cambiamenti di leadership riflettono la continua evoluzione e il dinamismo del marchio premium, mantenendo il focus sull’innovazione ingegneristica e la produzione di qualità, pilastri chiave della filosofia Rolls-Royce. Sia l’ingegneria sia la produzione sono fondamentali per realizzare le visioni e le ambizioni del costruttore britannico, specialmente nel contesto delle crescenti richieste per personalizzazioni Bespoke e progetti Coachbuild. La transizione verso un futuro elettrico e l’espansione del portafoglio prodotti rimangono al centro della strategia del marchio, con l’imminente lancio di modelli come la Spectre che segnano un’era rivoluzionaria per il produttore di lusso.