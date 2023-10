Toyota Land Cruiser Se ed EPU: due nuovi concept elettrici al Japan Mobility Show 2023

Ci sarà anche un veicolo sperimentale pensato per l’uso lunare ed extraterrestre

Toyota si appresta a svelare una serie di novità interessanti al Japan Mobility Show 2023 di Tokyo. L’evento, che avrà luogo dal 26 ottobre al 5 novembre, ospiterà diverse anteprime del colosso automobilistico.

Toyota Land Cruiser Se

La casa automobilistica nipponica presenterà il Land Cruiser Se, un SUV a tre file con un design elegante e uno spazio abitativo confortevole grazie alla silenziosità offerta dalla propulsione completamente elettrica. Con dimensioni di 5150 mm di lunghezza, 1990 mm di larghezza e 1705 mm di altezza, questo gigante stradale offre una capacità di sette passeggeri e promette prestazioni di guida eccellenti, sia in città che in fuoristrada.

Toyota EPU

Rivoluzionando il concetto di pick-up, l’EPU presenta una struttura monoscocca che combina durata e stile. Lungo poco più di 5 metri e con una doppia cabina, offre spazio e versatilità per una vasta gamma di applicazioni. Gli interni presentano una spaziosità notevole, con una capacità di cinque passeggeri, garantendo sempre una stabilità di guida invidiabile.

Toyota Land Hopper

Questo innovativo mezzo di mobilità personale elettrica a tre ruote offre una soluzione rivoluzionaria per gli spostamenti urbani. La sua dimensione compatta e l’eccezionale manovrabilità lo rendono ideale per vari contesti, incluso il turismo urbano. È possibile guidarlo senza patente a partire dai 16 anni, rendendolo una soluzione ideale per diverse fasce d’età.

Toyota JUU

Questa sedia a rotelle elettrica combina stile e funzionalità, garantendo una mobilità senza precedenti. Progettata per persone con disabilità fisiche, la JUU offre una libertà di movimento in luoghi tradizionalmente difficili da raggiungere con le sedie a rotelle tradizionali, grazie anche all’uso di componenti automobilistici di alta qualità.

Toyota Space Mobility

Il produttore giapponese punta alle stelle con un veicolo sperimentale pensato per l’uso lunare ed extraterrestre. Elettrico, in grado di superare ostacoli fino a 50 cm e di affrontare pendenze del 25%, questo prototipo anticipa le tecnologie che saranno impiegate nei futuri veicoli spaziali, come il Lunar Cruiser.

Toyota NEO Steer

Questo nuovo concetto di cockpit, ispirato ai manubri delle moto, integra le funzioni dell’acceleratore e del freno direttamente nel volante, offrendo una visuale ampliata e una maggiore comodità di guida, soprattutto per gli utenti con disabilità agli arti inferiori.

Il costruttore nipponico ha ancora una volta dimostrato la sua competenza ed esperienza, proponendo soluzioni innovative e all’avanguardia che rispecchiano le esigenze di una mobilità moderna e sostenibile. Attendiamo adesso ulteriori dettagli dal Japan Mobility Show 2023.