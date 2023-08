Czinger 21C Blackbird Edition: l’hypercar che rende omaggio all’aereo SR-71 [FOTO e VIDEO]

La nuova Czinger 21C Blackbird Edition è stata una delle protagoniste durante l’evento The Quail della Monterey Car Week 2023.

La nuova hypercar del brand americano propone una potenza di 1369 CV ed è principalmente prodotta attraverso la tecnologia di fabbricazione additiva, rendendo omaggio ad uno degli aerei più leggendari della storia.

Il nome Blackbird rende omaggio all’aereo SR-71

L’ispirazione per il nome Blackbird proviene dal celebre aereo SR-71 “Blackbird” realizzato da Lockheed, noto per le sue capacità di volare a velocità superiori a Mach 3 (3704 km/h). Czinger ha voluto rendere omaggio a questo innovativo velivolo con dettagli pensati ad hoc per la 21C Blackbird Edition.

Il colore dominante della carrozzeria? Jet Black, come chiaramente suggerisce il nome. I cerchi sfoggiano un design unico: la silhouette dell’SR-71 vista dall’alto come raggi. I terminali di scarico sono stati modellati per assomigliare ad autentici postbruciatori e, a sorpresa, nell’abitacolo 1+1 si cela una sfumatura Afterburner Orange.

Dispone di un V8 biturbo abbinato a due motori elettrici

Al di là di questi dettagli estetici, il cuore del nuovo bolide non è da meno. Nascosto sotto una carrozzeria in fibra di carbonio, troviamo un motore V8 biturbo da 2.9 litri affiancato da due propulsori elettrici. Di base, la Czinger 21C Blackbird Edition genera circa 1250 CV ma, sorprendentemente, nella Blackbird raggiungono i 1369 CV.

Vale la pena sottolineare che il costruttore americano ha annunciato la produzione di soli 80 esemplari della 21C Blackbird Edition (numero che comprende anche la versione V Max svelata in precedenza durante il Goodwood Festival of Speed di quest’anno).

Un dettaglio da non trascurare? La nuova 21C Blackbird Edition riesce ad accelerare da 0 a 400 km/h e a ritornare di nuovo a 0 in soli 27 secondi. Se confermato, supererebbe ogni altra auto prodotta, battendo di oltre un secondo il record attuale detenuto dalla Koenigsegg Regera (28,81 secondi).