Polestar BST Concept: design aggressivo e potenza estrema

Polestar si prepara a stupire al Goodwood Festival of Speed con una serie di modelli entusiasmanti. Oltre alla Polestar 2 recentemente aggiornata e ai SUV Polestar 3 e 4, la casa automobilistica svedese presenterà una nuova concept car ad alte prestazioni, la Polestar Concept BST, che anticipa un futuro modello di serie.

La Polestar Concept BST è una reinterpretazione della concept O2 del 2022, da cui deriverà la Polestar 6 cabrio di serie. Questo nuovo modello si distingue per il suo design aggressivo, con un frontale imponente, cerchi da 22 pollici, la scritta “BST” su una vernice argentata e un massiccio alettone posteriore.

Sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli specifici sulla motorizzazione, l’aspetto suggerisce prestazioni straordinarie. Considerando che la Polestar 6 di serie promette 884 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, è plausibile aspettarsi che la variante BST possa superare i 1.000 CV, riducendo il tempo per raggiungere i 100 km/h a meno di 3 secondi.

Anche se la Polestar BST Concept non parteciperà alla corsa sulla leggendaria collina di Goodwood, questo onore spetterà alla Polestar 6, il cui debutto nelle concessionarie è previsto per il 2026. Questo modello sarà fondamentale per Polestar non solo per il design, ma anche perché introdurrà la nuova Polestar Performance Architecture (PPA). Questa piattaforma sarà alla base anche della futura Polestar 5, destinata a competere con la Porsche Taycan.

La produzione iniziale della Polestar 6 sarà limitata a 500 esemplari nel primo anno, ma l’amministratore delegato Thomas Ingenlath ha assicurato che la produzione continuerà finché ci sarà domanda. Questo modello rappresenta un passo strategico per Polestar, poiché combina design iconico e prestazioni elevate con la nuova architettura PPA, segnando un’importante evoluzione nella gamma del marchio.