Fiat Grande Panda, adesso è realtà: ibrida ed elettrica

Nel giorno del 125esimo compleanno della Fiat, festeggiato a Torino con le principali autorità del board di Stellantis, la protagonista è stata la Fiat Grande Panda. L’attesa quarta generazione dell’utilitaria è adesso realtà. Come anticipato nelle scorse settimane, l’utilitaria compatta sarà elettrica o ibrida, ma con uno spirito popolare. Il prezzo? La versione EV sarà collocata sotto ai 25.000 euro, mentre l’endotermica al di sotto dei 19.000 euro.

Dimensioni compatte

La Fiat Grande Panda è costruita sulla piattaforma multienergy SmartCar di Stellantis, che le permetterà di essere un’auto globale, pronta per ogni mercato. Le dimensioni sono compatte, anche per una segmento B di ultima generazione (lunghezza: 3,99 metri; Altezza: 1,57 metri; larghezza: 1,76 metri; bagagliaio: 361 litri). Nonostante tutto, le sue misure le permettono comunque di sfoggiare una buona abitabilità, in cinque persone si riesce a viaggiare in modo sereno, e di muoversi con destrezza nel traffico urbano. Niente male anche la disposizione dei portaoggetti, che arriva a una capienza di 13 litri.

Un richiamo al passato

La silhouette della Fiat Grande Panda è squadrata ma anche morbida, mentre i passaruota robusti provano a infondere una solidità fuori dal comune, come se il punto di riferimento – in questo frangente – fosse la 4×4 di ieri. Il tutto viene completato con skid plate posteriori e anteriori argentati, finiture dei montanti verniciate in nero lucido, vetri privacy e cerchi in lega da 17″ diamantati con coprimozzo con logo FIAT e un accattivante design a X. Le livree disponibili sono sette: non c’è il grigio.

La struttura della plancia prova a riprendere il disegno del Lingotto e della sua mitica pista sul tetto. Sempre la plancia e la sua cornice sono in policarbonato. Il quadro strumenti è rigorosamente digitale da 10”, mentre la radio – anch’essa digitale – è da 10,25’’ e domina al centro dell’abitacolo.

Fiat Grande Panda: i motori

La Grande Panda elettrica dispone di una batteria da 44 kWh e di un motore da 83 kW (113 CV) di potenza, oltre a un’autonomia di 320 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola il veicolo ideale sia per l’uso giornaliero in città che per le uscite fuori porta. Inoltre, la Grande Panda è la prima vettura sul mercato a disporre di un cavo di ricarica già integrato, che opera in corrente alternata fino a 7 kW. Il cavo a spirale ha un alloggiamento specifico sotto il cofano, quindi senza perdita di spazio utile nel bagagliaio, e privilegia la praticità nel quotidiano, essendo facile da maneggiare ed evitando lo sporco dei cavi tradizionali. L’altro motore della compagnia è un ibrido 1.2 litri da 100 CV, derivato dal PureTech, come quello che abbiamo visto su altre vetture di Stellantis.