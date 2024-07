Niente più Porsche Boxster e Macan a benzina

Le Porsche Boxster e Cayman, presto verranno depennate dai listini del costruttore tedesco in tutto il mondo. In Europa, le due vetture sportive che hanno contrassegnato gli ultimi vent’anni della produzione di Zuffenhausen sono già spartite da tempo, ma resistevano in altre frammentate zone del mondo dove hanno continuato a godere di alcuni attimi di popolarità. Stesso destino per il SUV Porsche Macan. La fine di un’era.

Porsche Boxster e Cayman, futuro elettrico

Entro il 2025 le due iconiche Porsche Boxster e Cayman, equipaggiate con il classico motore a benzina, saranno eliminate. Finisce in questo modo un’epoca duratura che ha permesso a tante persone a entrare dalla porta di un palazzo dorato, come quello di Porsche, senza scomodare un sacro Graal come la 911.

Da Porsche, però, promettono che il domani potrà essere emozionante e vivace quanto il periodo precedente. Il marchio del Gruppo Volkswagen assicura che le prossime Boxster e Cayman saranno sì elettriche, ma saranno ancora una volta un punto di riferimento per tutti coloro che seduti al volante ricercano emozioni forti, una precisione di guida impeccabile e un’agilità proverbiale. Secondo le indiscrezioni, trapelate da più fonti, la prima a debuttare sul mercato sarà la versione en plein air.

Porsche Macan, addio alla benzina

La Porsche Macan a benzina viene ancora venduta in alcuni mercati, ma entro poco verrà calato il sipario anche su di lei. Il nuovissimo modello sarà alimentato elettricamente ed è già disponibile. L’intenzione è quella di continuare a essere altrettanto coinvolgente da guidare seppur senza il classico sound.

Il responsabile della produzione, Albrecht Reimold ha dichiarato che entro la metà del 2026 l’azienda sarà “pienamente impegnata” nella versione elettrica del SUV sportivo. Inoltre, la disponibilità limitata di parti sta accelerando la fine del modello a motore a combustione interna. Nonostante si tratti di una delle vetture più vendute da Porsche, i divieti in Europa rendono la sua produzione non più conveniente di conseguenza arriverà lo stop anche per questa auto nel 2026.