Peugeot, leader nell’innovazione automobilistica, ha deciso di integrare l’intelligenza artificiale di ChatGPT in tutta la sua gamma di veicoli. Questa mossa arriva dopo una fase pilota di successo, durante la quale oltre 10.000 clienti hanno testato la funzionalità. Da oggi, tutti i modelli Peugeot dotati di comandi vocali, come i nuovi 208, 2008, 308, 308 SW, 408, 508, 508 SW, Rifter, Traveller, Partner, Expert, e presto anche i nuovi 3008 e 5008, includeranno ChatGPT di serie.

Innovazione alla portata di tutti

L’integrazione di ChatGPT nel Peugeot i-Cockpit trasforma il modo in cui i conducenti interagiscono con il loro veicolo. Utilizzando il comando vocale “Ok Peugeot”, gli utenti possono porre qualsiasi domanda a ChatGPT, che risponderà in modo preciso e sofisticato grazie alla sua capacità di apprendere da una vasta quantità di dati.

Questa tecnologia è disponibile in 17 mercati europei e supporta 12 lingue, inclusi i principali mercati come Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Regno Unito. Entro la fine di luglio, la disponibilità si estenderà a Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca.

Un assistente personale a bordo

Grazie a ChatGPT, Peugeot porta il concetto di assistenza vocale a un livello superiore. Non solo risponde a domande su qualsiasi argomento, ma può anche guidare i passeggeri in visite turistiche, raccontare storie sui monumenti locali e persino fornire indicazioni tramite il sistema di navigazione dell’auto. Durante i lunghi viaggi, ChatGPT può intrattenere i bambini con quiz personalizzati, offrendo ore di divertimento e rendendo il viaggio più piacevole per tutta la famiglia.

Accessibilità e aggiornamenti

ChatGPT sarà disponibile sia per i nuovi veicoli che per i clienti esistenti tramite un aggiornamento over-the-air, eliminando la necessità di recarsi presso un concessionario. I clienti possono accedere a questa tecnologia innovativa tramite il pacchetto Connect Plus o come funzionalità su richiesta.