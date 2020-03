Avviatore di emergenza per auto: i 5 migliori

Tutti i possessori o gli utilizzatori di un’automobile dovrebbero possedere un avviatore di emergenza per auto. Ecco i 5 migliori su Amazon.

Tutti i possessori o gli utilizzatori di un’automobile dovrebbero possedere un avviatore di emergenza per auto, fondamentale per rimettere in modo la vettura in caso di batteria scarica. Può accadere per una serie di motivi, da una batteria troppo usata ai classici fari dimenticati accesi quando si parcheggia l’auto.

Se questi contrattempi accadono durante i giorni festivi, i periodi di ferie o situazioni di emergenza come quelle che sta vivendo l’Italia in questi primi mesi del 2020, è bene essere dotati di un dispositivo che ci permette di rimettere in moto l’auto per recarsi a lavoro senza perdere troppo tempo.

Come scegliere un avviatore di emergenza per auto? Ai consumatori meno esperti suggeriamo di puntare ad un modello universale compatibile con tutte le tipologie di motori, cosi da averlo sempre pronto all’uso anche nel caso in cui, nel corso degli anni, si decida di acquistare una vettura diversa.

La maggior parte degli avviatori di emergenza per auto sono compatibili con motori a benzina, diesel o gas, ma assicurativi sempre che il modello da voi scelto sia universale o almeno compatibile col motore delle vostra automobile.

L’altra caratteristica da prendere in considerazione è la potenza dell’avviatore di emergenza. Per le auto comuni è sufficiente puntare ai 12V, ma se siete in possesso di una barca o di un camion vi suggeriamo di puntare ad una potenza maggiore, così da non ritrovarvi tra le mani un dispositivo inutilizzabile.

Da tenere a mente anche la presenza di un sistema di sicurezza per evitare eventuali sovraccarichi e la batteria del dispositivo, che potrebbe permettervi da uno o più avviamenti con una sola carica a seconda della capienza.

Vediamo insieme 5 tra i migliori avviatori di emergenza per auto acquistabili su Amazon stando comodamente chiusi in casa.

NOCO Boost Plus GB40

Il GB40 di NOCO è un avviatore di emergenza agli ioni di litio per batterie da 12 volt compatto, portatile e leggero. La capiente batteria al litio da 1.000 ampere permette fino a 20 riavii con una sola carica.

Il design del dispositivo rende il suo utilizzo sicuro per chiunque grazie a una tecnologia anti-scintilla e una protezione contro l’inversione di polarità.

JUMTOP 2500A

JUMTOP, marchio specializzato nella vendita di energia per avviamento d’emergenza automobilistico, propone un avviatore di emergenza con batteria da 20800 mAh e un picco di 2500A che lo rendono adatto non soltanto per le auto comuni, ma anche per camion, camper, veicoli commerciali leggeri, SUV e furgoni.

YABER 2500A

L’avviatore di emergenza per auto di YEBER che vi proponiamo ha un costo nella media e una batteria con capacità da 23800 mAh e un picco di 2500A. È in grado di avviare i veicoli a 12V (veicoli a benzina e 8L Diesel). Supporta inoltre la ricarica dei dispostivi wireless come i nuovi iPhone o gli ultimi smartphone di casa Samsung.

TACKLIFE 1200A

TACKLIFE 1200A Avviatore di Emergenza il booster della batteria KP120 può erogare una corrente di picco 1200A e generare più di 13.500 joule di energia in 3 secondi 69,99 € su Amazon 72,99 € risparmi 3 €

Molto simile al dispositivo precedente, ma più economico, l’avviatore di emergenza per auto di TACKLIFE è adatto a motori 8L gas e 6L Diesel, oltre a tutti i motori a benzina. Può essere anche utilizzato come power bank per ricaricare i dispositivi grazie alla porta USB-C.

AUTOWN

Saliamo leggermente di prezzo con l’avviatore di emergenza per auto di AUTOWN, dotato di sistemi di protezione intelligenti come protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento.

La batteria da 21000mAh assicura fino a 40 riavvii di emergenza, ma anche la ricarica completa di uno smartphone per quasi 11 volte.