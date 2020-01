Auto incidentate, si possono comprare

Chi vuole risparmiare oltre alle auto usate può valutare l’opportunità di comprare una vettura incidentata, ovviamente che funzioni. Ecco come.Chi si occupa di recuperare le auto incidentate? Solitamente si tratta di agenzie particolari che offrono poi agli acquirenti delle vetture rimesse in ordine. Uno dei servizi di questo settore che abbiamo visionato online, offre la possibilità di acquistare e vendere un’auto vittima di un sinistro.

In genere queste concessionarie un po’ fuori dalle righe, propongono anche auto fuse o molto usurate o addirittura datate. I prezzi, però, possono essere molto convenienti.

Le auto incidentate sono vendute anche per l’esportazione e in genere le consegne degli acquisti, che sono in effetti molto particolari, avvengono in tutta Italia.

Chi si occupa di auto incidentate, in genere, offre anche un servizio di vendita di ricambi usati e di soccorso stradale.

Chi ha una vettura incidentata può offrirla in vendita. La concessionaria la rimette a posto e poi la rivende ad un prezzo ancora diverso rispetto alle quotazioni standard delle auto usate. Una soluzione sicuramente molto vantaggiosa dal punto di vista economico.

L’offerta è abbastanza ampia ma anche in questo caso è necessario avere bene in mente le proprie esigenze in qualità di acquirenti.