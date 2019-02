Ducati World Mirabilandia: l’inaugurazione nella primavera 2019

Al parco dei divertimenti di Mirabilandia a Ravenna, ci sarà a breve l’inaugurazione di una sezione a tema due ruote, il Ducati World. Si tratta di una zona in cui ci si può immergere a pieno nel mondo delle moto di Borgo Panigale, un’esperienza che si preannuncia unica per coloro che vivono con grande entusiasmo la passione per questo leggendario marchio italiano. Nel frattempo è però sbarcato online il sito dedicato a questo parco a tema, per la gioia di tutti gli internauti.

Il Ducati World a Mirabilandia è il primo parco a tema motociclistico in Italia, all’interno di un parco divertimenti tra i più importanti del Paese e del Continente. Lo spazio dedicato al Ducati World ricopre un’area di circa 35.000 m2 e l’inaugurazione è stata programmata per la primavera 2019. Tutto questo è stato possibile grazie alla partnership stipulata tra Ducati e Parques Reunidos, gruppo leader nel business del divertimento a livello mondiale, interessati a rendere possibile qualcosa di mai visto nel Bel Paese.

Nel Ducati World ci sarà una pista in cui si sfideranno due moto, il panoramico duelling coaster Desmo Race, in più ci saranno dei simulatori di guida di ultimissima generazione per immergersi completamente nell’esperienza Ducati, la Ducati Experience. Anche per i visitatori più piccoli ci sono delle esperienze dedicate, come: Diavel Ring, Kiddy Monster e Scrambler Run. Non mancherà poi un punto di vendita ufficiale in cui acquistare tutti i gadget dedicati a Ducati, dall’abbigliamento agli accessori per la moto. Ci saranno anche tre punti di ristoro a tema, rigorosamente, Ducati e Scrambler.

Nel sito dedicato a questo parco (ducatiworld.mirabilandia.it) è già possibile immergersi al suo interno, scoprendo alcuni dei suoi segreti. Tramite questo portale si può rimanere sempre aggiornati sulle novità e gli aggiornamenti che riguardano il Ducati World Mirabilandia, uno dei prossimi punti di riferimento della Motor Valley.