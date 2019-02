Maserati: in arrivo una sportiva a due posti costruita a Modena

La Maserati è pronta a realizzare una nuova sportiva, una vettura in linea con la tradizione della Casa del Tridente e che verrà costruita nello storico stabilimento di Modena, quello dove oggi sono prodotte GranTurismo e GranCabrio.

Proprio per questo si pensa che possa essere l’erede di questi modelli che, ancora oggi, hanno un fascino inarrivabile. Anche per l’età delle vetture citate, considerato che la GranTurismo è sulla breccia da ben 12 anni.

L’aspetto interessante è che si tratterà di una sportiva senza compromessi, a 2 posti, quindi meno confortevole della GranTurismo e più specialistica, in linea con l’origine corsaiola del Marchio e capace quindi di sfidare le supercar più blasonate.

È un po’ il nuovo corso della Maserati, quello di tornare a realizzare prodotti di altissimo livello, dopo aver ampliato la gamma verso il basso con modelli di successo come la Ghibli. Così, torna in auge anche lo stabilimento modenese, cuore e passione del Brand, che avrà una grande importanza strategica, come ha affermato recentemente l’Amministratore Delegato di Maserati Harald Wester.

Infatti, a Modena saranno costruiti modelli ad alte prestazioni e dalla tecnologia sopraffina che necessitano di una cura artigianale. Non rimane che attendere il 2020 quando usciranno dallo storico stabilimento i primi modelli preserie, ma intanto dal prossimo autunno verranno modificate le linee per predisporle alla realizzazione del nuovo modello del Tridente.