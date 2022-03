Ford Everest 2022: più comoda e sicura

La Ford Everest derivata dal Ranger si rinnova con migliorie a livello di comfort e sicurezza ma non si fa sedurre dal fascino dell’ibrido

Si chiama Ford Everest e, come sottolinea il nome, ha una robustezza selvaggia dovuta anche al fatto di derivare dal Ranger, il pick-up dell’Ovale Blu. Adesso è stata rinnovata e migliorata anche a livello di comfort e sicurezza.

Motori e allestimenti differenti a seconda del mercato

Questa vettura a ruote alte è destinata a diversi mercati con delle caratteristiche diverse a seconda del paese nel quale verrà venduta. Infatti, si potrà avere con trazione integrale inseribile o permanente, con tanto di ridotte, o solamente con 2 ruote motrici. Mentre, a livello di motorizzazioni, verrà proposta con il 2 litri benzina sovralimentato, con il 2.0 biturbodiesel, con il V6 3 litri turbodiesel e, dal 2023, con il 2.3 Ecoboost. Per quanto riguarda le trasmissioni ci saranno cambi automatici a 6 o 10 rapporti in base alle motorizzazioni. Non pervenute, per il momento, power-unit ibride.

Interno più curato e con 7 posti

L’abitacolo a 7 posti è stato rivisto con materiali migliorati e finiture più in linea con le richieste della clientela per la quale è stata realizzata anche la variante Platinum che non rinuncia praticamente a nulla. Quest’ultima presenta la strumentazione digitale da 12 pollici ed uno schermo centrale da ben 12,4 pollici, praticamente un tablet, sedili anteriori ventilati e, persino i sedili posteriori riscaldati. Ci saranno anche le varianti Sport e Titanium + comunque costruite con più cura rispetto al passato, in particolare per quanto riguarda l’insonorizzazione.

Sicurezza al top

Sotto il profilo degli aiuti alla guida troviamo l’assistenza al parcheggio che non necessita dell’intervento del guidatore, il monitoraggio dell’angolo cieco che tiene conto della presenza di un eventuale rimorchio, nove airbag, e tutti gli ADAS che fanno parte di quella che viene definita guida autonoma di secondo livello.

