Ford Mustang: il kit di Roush aumenta la potenza

I proprietari di Ford Mustang, ultima generazione, con un V8 da 5,0 litri hanno una nuova strada per ottenere la potenza di una supercar sotto al cofano. Roush Performance ha appena rilasciato il suo nuovo kit di sovralimentazione da 750 CV. L’ampio kit contiene modifiche hardware e software e viene fornito con una garanzia di tre anni o 36.000 miglia. Il pacchetto funziona specificamente con Mustang equipaggiate con V8 da 5,0 litri del 2022 e del 2023. In versione originale, la potenza è di 450-480 CV. Il kit di Roush Performance non funzionerà su Mustang Mach 1 , Bullitt GT350.

Le modifiche di sistema

Il kit aggiunge un compressore Eaton TVS R2650 con il design del rotore a quattro lobi capace di 14 libbre di spinta. Roush include anche il proprio radiatore a bassa temperatura per mantenere il motore al sicuro da malfunzionamenti. Il sintonizzatore afferma che il kit richiede circa 16 ore di installazione e che è necessario un aggiornamento del software per ottimizzare le modifiche. Una volta completato, i risultati del banco prova parlano da soli. Il motore finito dovrebbe sviluppare circa 750 CV a circa 7.000 giri/min e 670 Nm di coppia a 4.800 giri/min. La cosa forse più impressionante è che proprio quando la coppia inizia a diminuire, la potenza aumenta e continua a salire fino alla linea rossa.

Ford Mustang di Roush Performance: limitazioni

Vale la pena notare che il kit non è compatibile con Mustang da 5,0 litri equipaggiate per soddisfare gli standard sulle emissioni Euro 6.2. Inoltre, non è nemmeno in vendita o disponibile per l’installazione in California o in qualsiasi altro stato che richieda un numero EO. Per fortuna, negli stati in cui è legale nel territorio degli USA (la maggior parte di essi), funzionerà indipendentemente dalla trasmissione. Dunque, se il desiderio di avere una Mustang da 750 CV è così forte, bisogna volare negli States e affidarsi a Roush.