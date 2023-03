Ford Puma ST Powershift: ibrido di potenza

La nuova Ford Puma ST Powershift è una versione ibrida che spinge il motore 1.0 Ecoboost fino a una potenza mai raggiunta, 170 CV. Per quanto riguarda il mercato italiano il suo prezzo di listino non è stata ancora rilasciato, tuttavia è risaputo che la versione di lancio potrà contare su una nuova tinta esterna Azura Blue, anche se a referto ci sono altre sei diverse colorazioni.

Dettagli della nuova Ford

La ST Powershift può contare, dunque, su 170 CV e 248 Nm spinti dal propulsore tre cilindri mild hybrid da un litro, che propone anche un cambio automatico doppia frizione a sette marce con paddle al volante e una messa a punto specifica. La combinazione del sistema ibrido a 48 volt con la trasmissione consente delle performance di tutto rispetto, a fronte di consumi ridotti: accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, mentre il consumo medio omologato è pari a 6,3 l/100 km e 144 g/km.

Assetto di rango

Ovviamente le affinità con la più potente ST 200 ci sono, anzi, non possono mancare. Prima di tutto la parentela con la “sorella maggiore” si riscontra soprattutto nelle scelte dell’assetto, che sono le medesime. Infatti, sulla Ford Puma ST Powershift abbiamo il piacere di guida come obiettivo finale, per questo motivo sono state scelti: ammortizzatori e barre antirollio specifiche, servosterzo con rapporti 11.4:1 e un avanzato sistema di torque vectoring che cambia in modo sensibile le caratteristiche della vettura rispetto agli altri modelli Puma. L’impianto frenante è stato registrato, invece, con dischi anteriori da 325 mm e una taratura specifica del servofreno; inoltre, sono di serie i cerchi da 19″ con finitura Magnetite.

Un video mostra la vettura

Sul canale ufficiale YouTube di Ford, si può ammirare lo stile e la presenza scenica della nuova creatura dell’Ovale Blu. Al primo sguardo se ne percepisce la sportività, ma è al volante che dà il meglio di sé. Provare per credere.