Ford Explorer elettrico 2023: prezzo, autonomia, dimensioni

Il nuovo Ford Explorer elettrico 2023 è un veicolo che combina l’ingegneria tedesca con lo straordinario stile americano. Si tratta del primo modello che fa parte di un’ondata di nuovi veicoli elettrici innovativi dell’Ovale Blu e che apre la strada a una completa reinterpretazione del marchio Ford in Europa. Il crossover di medie dimensioni ha cinque posti su due file ed è completamente attrezzato per ospitare una bella famiglia.

Ford Explorer elettrico 2023: è prodotto in Germania

Progettato e costruito in Germania, l’Explorer completamente elettrico offre un’eccezionale esperienza digitale, aiutando conducenti e passeggeri a restare connessi e a proprio agio durante gli spostamenti. Le caratteristiche includono un touchscreen di grandi dimensioni SYNC Move 2 e un sistema di infotainment completamente connesso con audio su misura per gli interni, integrazione di app wireless e tecnologia avanzata di assistenza alla guida.

Il bagagliaio dispone di circa 470 litri in modalità a cinque posti, elemento che rende il nuovo veicolo elettrico di Ford ideale per esplorare la città e per fare delle gite fuoriporta.

Design, dimensioni e autonomia

Il nuovo Ford Explorer elettrico ha dimensioni di circa 4 metri e 60 centimetri, che lo rendono un diretto concorrente della Volkswagen ID.4. Lo stile esterno futuristico è abbinato a interni ultramoderni con materiali e caratteristiche di prima qualità come sedili sportivi scolpiti e una sofisticata soundbar più tipica delle concept car rivoluzionarie che dei veicoli di serie.

Tutto questo si unisce alla possibilità di ricaricare rapidamente dal 10 all’80% in soli 25 minuti e di accedere, entro il prossimo anno, a 500.000 punti di ricarica in tutta Europa. Non sono state ufficializzate le motorizzazioni elettriche disponibili, ma le indiscrezioni parlano di un range di potenza tra i 170 ed i 340 CV, mentre le batterie dovrebbero avere una capacità da 52 a 77 kWh, che si traduce in un’autonomia massima intorno ai 500 chilometri.

Ford assicura un’esperienza elettrica di ultima generazione

La ricarica può essere semplice e veloce, sia in viaggio che a casa. Explorer può dare un supporto nella ricerca delle colonnine più convenienti lungo la strada. La ricarica a casa può essere programmata per utilizzare elettricità più economica, ove disponibile, e per fornire una batteria completa e un abitacolo preriscaldata per le partenze anticipate.

Disponibile nelle varianti a trazione posteriore e integrale, Explorer offre una serie di caratteristiche per garantire a conducenti e passeggeri di essere riposati quando hanno raggiunto la loro destinazione come quando sono partiti. Le specifiche standard che aumentano il comfort includono i sedili anteriori riscaldati e il volante, sedile di guida massaggiante e climatizzatore che consente a guidatore e passeggero anteriore di scegliere la propria temperatura.

Ford Explorer elettrico 2023: il prezzo

I sistemi avanzati di assistenza alla guida includono, per la prima volta su una Ford in Europa, Assisted Lane Change per cambiare corsia in modo fluido e sicuro con la semplice pressione di un indicatore di direzione, e Clear Exit Assist che fornisce avvisi di ciclisti in avvicinamento prima di aprire le portiere in un traffico intenso, ivi compresi i centri urbani. Il nuovo Explorer completamente elettrico può essere ordinato entro la fine dell’anno, con prezzi previsti a partire da meno di 45.000 euro.