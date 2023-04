Ford Mustang Mach-E GT: un tuning europeo

La Ford Mustang Mach-E GT finisce sotto le mani della Shelby American, che per lei concepisce una nuova veste e una nuova personalità, un’elaborazione che lascia di stucco. La sorpresa è vedere per la prima volta una macchina elettrica passare dalle cure della Shelby, in secondo luogo queste modifiche avranno come destinatario principale il parterre europeo.

Infatti, la Mustang Mach-E GT by Shelby sarà commercializzata in Europa, poi, in America anche se quest’ultimo passaggio non è del tutto scontato. La produzione sarà limitata a soli 100 esemplari, mentre il pacchetto avrà un costo di 24.900 euro.

Tanti ritocchi di assetto

Il powertrain da 487 CV della GT non viene aggiornato, perché l’opera di personalizzazione è destinata principalmente a equipaggiamenti ed estetica. Riscontriamo, dunque, un assetto più basso di 25 mm, cerchi in lega alleggeriti con finitura nera, cofano e mascherina anteriore in fibra di carbonio, appendici aerodinamiche aggiuntive e inserti in carbonio per le portiere e per le calotte degli specchietti.

Quindi, tutte questo modifiche permettono alla Mustang elettrica di alleggerire la sua presenza sopra alla bilancia. La carrozzeria è, invece, caratterizzata da strisce laterali, che inglobano sul parafango posteriore la scritta Shelby.

La Mustang suona anche da elettrica

Un escamotage che solitamente non piace ai puristi della linea endotermica, ma per gli orfani di un bel corposo sound prodotto da un maestoso motore V8, la Mustang Mach-E GT di Shelby garantisce un supporto studiato ad hoc. Infatti, i tecnici della Shelby American hanno voluto risolvere la questione silenzio con l’installazione dell’Active Performance Sound System della Borla, che tramite un amplificatore e dei diffusori fornisce una “voce” da motore endotermico al powertrain a batterie sia nell’abitacolo sia all’esterno.

Insomma, non sarà il vecchio motore da pura muscle car, ma le orecchie in qualche maniera saranno placate da un suono riconoscibile e familiare. Quando si fa di necessità virtù.