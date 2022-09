Ford Mustang Mach-e RWD: tutti i segreti

La Ford Mustang Mach-e è la trasformazione in SUV elettrico della muscle car a stelle e strisce: in pratica, due rivoluzioni in un’auto sola! E’ proposta con due pacchi batteria, con trazione posteriore, integrale, e persino in una performante variante GT da 487 CV. La versione più equilibrata per un utilizzo quotidiano però è la Extended Range RWD di cui vi sveliamo tutti i segreti.

Ford Mustang Mach-e RWD Extended Range: trazione posteriore e batteria più grande per consumare meno

La Ford Mustang Mach-e Extended Range da 98,7 kWh elimina l’ansia da autonomia, e con un solo motore elettrico riduce la potenza di una cinquantina di kW, ma consente di percorrere più km. Quanti? I consumi variano dai 14 kWh/100 km in extraurbano, ai circa 22 kWh/100 km in autostrada con il climatizzatore acceso. In totale, stando accorti, i 500 km sono a portata di piede, ma senza fare troppi sforzi si sta sui 460 km. Per la ricarica, con una colonnina hpc, bastano circa 45 minuti per recuperare fino all’80% di energia. Ma con una stazione rapida a 50 kW comunque in circa 2 ore si fa il pieno. In alternata invece sono necessarie 11 ore.

Al volante si dimostra pronta e potente

Guidare la Ford Mustang Mach-e RWD Extended Range è un’esperienza: colleghi lo smartphone con Apple CarPlay o Android Auto ed hai tutto il tuo mondo sotto mano. La trazione posteriore esalta l’agilità, e rispetto alla AWD rende più libero l’avantreno e più leggero lo sterzo. I 294 CV possono bastare, perché i 415 Nm di coppia sono sempre disponibili.

Sempre gestibile ma occhio al peso

Si guida anche con un pedale solo, ed è possibile scegliere tra 3 modalità, tra cui quella denominata Untamed per esaltarne il carattere. In tutto questo bisogna ricordare che il peso c’è, eccome, quindi i trasferimenti di carico sono piuttosto evidenti se si alza il ritmo tra le curve. La stabilità però è notevole, grazie al passo lungo, e la Mustang elettrica a ruote alte si dimostra sempre progressiva nelle reazioni e ben gestibile.

Stile riuscito ed abitacolo moderno

Atletica, muscolosa, e con le firme luminose dal taglio originale, la Ford Mustang Mach-e Extended Range affascina e dissimula i suoi quasi 5 metri di lunghezza. Le porte possono aprirsi con una combinazione, con l’app, o con un semplice tocco, ma non cercate la maniglia, c’è solo una piccola aletta per quelle anteriori. Piace fuori e piace dentro, sempre che apprezziate la modernità a tutto schermo. Quello da 15,5 pollici è tanto grande quanto intuitivo da utilizzare, i tasti non ci sono, inutile cercarli, mentre il display davanti al guidatore mostra le informazioni essenziali.

Il bagagliaio ha il supporto del pozzetto anteriore

Ben fatta, e con tanto spazio anche dietro, ha un bagagliaio che non si presta ai carichi importanti per via del tetto posteriore che scende a mo’ di coupé. Comunque, tra i 402 litri posteriori e gli ulteriori 100 litri nel pozzetto anteriore, utile per riporre i cavi di ricarica, la capacità di carico risulta adeguata anche per una famiglia.

Quasi 70.000 euro per questo SUV EV dal fascino yankee

Per la Ford Mustang Mach-e RWD Extended Range occorre un esborso di 69.850 euro, ma allo stesso prezzo è disponibile la AWD da 269 CV con batteria standard. Quindi, per sciogliere il dubbio amletico, è possibile investire circa 5 mila euro per la AWD da 351 CV con il pacco batteria più capiente. Con la “base” RWD si risparmiano circa 7 mila euro, ma si fa meno strada, mentre per la GT da 487 CV il budget si fa più impegnativo, visto che supera gli 84.000 euro.