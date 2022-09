Ford Mustang 2023: nuova vita, vecchio spirito

La settimana generazione di Ford Mustang nasce per celebrare i 60 anni della pony car per eccellenza. Fedele alla tradizione, attenta al presente.

Una vera icona dell’automobilismo americano e mondiale, la Ford Mustang compie 60 anni e per l’occasione speciale si regala una settima generazione. Niente paura, la muscle car (o pony car per alcuni) resta fedele a sé stessa e continua a preservare la sua indole aggressiva e diabolica grazie a un possente motore V8. Non mancheranno – dunque – il sound, il rumore e soprattutto le emozioni al volante. Dovrebbe restare in listino per i prossimi sette anni, dopo di che anche lei dirà addio ai propulsori endotermici.

Look fedele alla tradizione

La Ford Mustang di settima generazione si presenta con un look che si ispira tantissimo al passato, guardando al tempo stesso alla modernità. Il frontale è tagliente e legato al modello degli anni ’60, mentre le proporzioni sono da coupé di più recente produzione. Ci sono dei fari LED anteriori con tre linee orizzontali, mentre la calandra è spigolosa e muta forma a seconda della versioni ordinate. La GT, quella più potente, possiede delle prese d’aria più voluminose per mandare più aria possibile al motore e ha anche uno splitter più aggressivo. Al posteriore, invece, i fanali a tre elementi verticali sono stati ridisegnati, così come il diffusore, ora più aggressivo.

Interno più tecnologico

La settima generazione di Mustang è quella nettamente più tecnologica e con l’abitacolo dall’aria più premium. Stavolta compare sulla scena un quadro strumenti da 12,4” e un display centrale da 13,2” che punta verso il guidatore. Lo schermo dietro al volante è stato realizzato il motore grafico Unreal Engine 3D, il medesimo che si trova nei videogiochi di più recente generazione, e può essere configurato in modo personalizzato. Come infotainment è presente il Sync 4 che è stato migliorato nella grafica e nelle funzioni, oltre al fatto che si può aggiornare in modo continuo con gli update dati dal servizio Ford Power-Up.

Ford Mustang: ancora V8

Una cosa è certa, la nuova Ford Mustang utilizzerà sotto al cofano le unità 2.3 EcoBoost 4 cilindri e 5.0 V8 Coyote, entrambe aggiornate. L’Ovale Blu definisce quest’ultimo come l’8 cilindri più potente della storia della Mustang GT. I dettagli, tuttavia, non sono stati ancora rivelati. Ovviamente per scatenare la potenza a terra ci saranno un cambio manuale a 6 rapporti (con Rev Matching) e un automatico a 10 marce della precedente generazione. La novità è la funzione Remote Rev, con la quale il guidatore può far salire di giri il motore direttamente dalla chiave d’accensione. Per veri fanatici del sound. La Ford sarà in vendita negli Stati Uniti dall’estate 2023, mentre per l’Europa non sono ancora state rilasciate comunicazioni ufficiali.