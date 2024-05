Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este e al FuoriConcorso, verranno presentati modelli iconici come la Type 66, la Type 72 e la Evija.

Lotus ha annunciato la sua partecipazione a due eventi di rilievo mondiale nel weekend del 25 e 26 maggio: il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024 e il FuoriConcorso, a Villa del Grumello e Villa Sucota.

Il debutto di Lotus al Concorso d’Eleganza Villa d’Este rappresenta un momento storico per il brand, segnando la sua prima partecipazione in 76 anni. Per celebrare questa occasione, Lotus presenterà un modello unico: la Type 66.

Questo veicolo iconico, disegnato oltre 50 anni fa, è stato recentemente realizzato grazie alla collaborazione tra Clive Chapman, direttore del Classic Team Lotus e figlio del fondatore Colin Chapman, e il team di progettazione Lotus. Durante l’evento, Clive Chapman guiderà personalmente la Type 66 nella parata delle auto, rendendo la partecipazione ancora più speciale.

La storia della Type 66 risale agli anni ’70, quando Colin Chapman incaricò Geoff Ferris di esplorare come applicare i principi di progettazione del marchio alla serie Can-Am. Nonostante l’interesse di Chapman per la Formula 1 abbia impedito lo sviluppo del progetto oltre i disegni tecnici, Lotus ha deciso di realizzare il progetto lo scorso anno, producendo 10 esemplari per celebrare il suo patrimonio sportivo.

Simon Lane, direttore esecutivo della divisione Lotus Advanced Performance, ha dichiarato: “Siamo onorati di portare la Type 66 al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, un evento di grande tradizione e rilevanza mondiale. Sarà la nostra prima volta in 76 anni e, per renderla ancora più speciale, vedremo Clive Chapman guidarla durante la parata“.

Lotus presente anche al FuoriConcorso

Parallelamente, Lotus parteciperà al FuoriConcorso, che quest’anno ha come tema “British Racing Queen”. Questo evento rappresenta un’occasione unica per mostrare al mondo l’eccellenza ingegneristica di Lotus, esponendo due dei suoi modelli più rappresentativi: la Type 72 e la Evija.

La Type 72, con 20 vittorie nei Gran Premi, è stata una delle monoposto di Formula 1 più eccezionali degli anni ’70. Innovativa per i radiatori centrali che permettevano un profilo aerodinamico avanzato, la Type 72 ha segnato la storia delle corse con livree iconiche come il rosso, bianco e oro dello sponsor Gold Leaf e il nero e oro del John Player Special. Questo modello ha vinto il Campionato Piloti con Rindt nel 1970 e con Fittipaldi nel 1972, stabilendo record di precocità.

La Lotus Evija, invece, rappresenta il futuro del marchio con la sua Hyper-car 100% elettrica. Con un design distintivo e prestazioni eccezionali, la Evija vanta 2.039 CV di potenza, 1704 Nm di coppia, e può accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, raggiungendo una velocità massima di 360 km/h.