Lotus Elise: 100 esemplari per le Classic Heritage Editions

Quattro livree bicolori sulla base della Elise Sport 220 per celebrare i successi in Formula 1 del Brand inglese

Sono lontani i tempi in cui la Lotus vinceva in Formula 1 e, a parte i proclami, è un po’ che non si vede una nuova vettura del brand inglese in listino. Così, in attesa di nuovi modelli, ecco che dalle parti di Hethel hanno pensato bene di valorizzare una vettura di indubbio successo e ancora attualissima per quanto riguarda il piacere di guida, come la Elise Sport 220, con 4 livree bicolore per omaggiare le vittorie in Formula 1 della Casa inglese. Nasce dunque la serie limitata Classic Heritage Editions che sarà costruita in soli 100 esemplari.

Quattro livree per ricordare quattro monoposto vincenti

Esteticamente i fortunati proprietari di questa spider di successo potranno scegliere tra 4 colorazioni, tutte bicolore, caratterizzate da una striscia che interessa la zona posteriore dell’auto e che sono ispirate, rispettivamente, alla Type 18 del 1960, alla Type 49B del 1968, alla Type 72D del 1972 ed alla Type 81 del 1980. Chiaramente, anche l’abitacolo di queste Elise Sport 220 “particolari” sarà coordinato con finiture interne che richiamano i colori esterni, ed avrà la targhetta identificativa con tanto di numerazione.

I clienti sceglieranno il numero esatto di auto per ogni livrea

Queste vetture sono arricchite nella dotazione da accessori quali la radio DAB, il climatizzatore, il cruise control, i cerchi in lega forgiati e l’impianto frenante con dischi scomponibili. Inoltre, a richiesta, potranno avere il tetto rigido, la batteria alleggerita agli ioni di litio e persino lo scarico in titanio. Il prezzo di una Lotus Elise Sport 220 Classic Heritage Editions nel Regno Unito equivale ai “nostri” 53.000 euro, e, aspetto interessante per gli appassionati, il numero degli esemplari prodotti non sarà suddiviso equamente per i colori disponibili, ma sarà il quantitativo di ordinazioni a determinare il numero esatto delle auto realizzate in una certa tonalità.

