Tergicristalli: quando e come cambiarli per garantire la sicurezza alla guida

Come e quando cambiare i tergicristalli per garantire la sicurezza alla guida: una guida completa

I tergicristalli sono un elemento fondamentale per la sicurezza alla guida in caso di precipitazioni e non solo, ma spesso vengono trascurati dagli automobilisti. In caso di usura, i tergicristalli possono causare problemi di visibilità e compromettere la sicurezza stradale. Inoltre, il loro mancato sostentamento può causare danni al parabrezza, aumentando così il costo delle riparazioni.

Ogni quanto tempo bisogna cambiare i tergicristalli?

Secondo i produttori di tergicristalli, sarebbe opportuno cambiarli circa ogni due anni. Tuttavia, il tempo di vita dei tergicristalli dipende anche dall’utilizzo e dalle condizioni climatiche. In caso di frequenti precipitazioni, sarà necessario sostituirli più spesso poiché saremo portati ad utilizzarli più volte e per più tempo.

Come si sostituisce un tergicristallo usurato?

La sostituzione dei tergicristalli è un processo relativamente semplice e può fare una grande differenza nella visibilità durante la guida. Ecco alcuni semplici passi da seguire:

Misura la lunghezza dei vecchi tergicristalli e acquista dei nuovi della stessa dimensione. Bada bene che il tergicristallo lato guidatore potrebbe essere leggermente più lungo di quello lato passeggero. Solleva il braccio metallico dal parabrezza e posizionalo in posizione verticale. Individua il piccolo blocco che tiene la lama, premilo e rimuovi il vecchio tergicristallo. Quindi estrailo e fai scorrere quello nuovo. Dopo averlo fissato con il blocco, ripeti l’operazione con l’altro tergicristallo. Ricorda di controllare e cambiare il tergicristallo posteriore, se la tua auto ne ha uno. Ciò potrebbe richiedere l’uso di uno strumento per allentare il braccio e allinearlo correttamente. Infine, prova i nuovi tergicristalli e assicurati che funzionino correttamente e non colpiscano la carrozzeria o l’uno contro l’altro.

Quante tipologie di tergicristalli esistono?

Oltre a scegliere i tergicristalli adatti al proprio veicolo, è importante conoscere le diverse caratteristiche dei vari tipi di tergicristalli. I tergicristalli piatti offrono una maggiore visibilità rispetto ai tergicristalli a gomito. Inoltre, i tergicristalli specifici per i veicoli pesanti, come i camion, garantiscono una pulizia più efficace del parabrezza in quanto sono progettati per resistere alle condizioni meteorologiche più estreme.

In sintesi, la scelta dei tergicristalli adatti al proprio veicolo è fondamentale per garantire la massima visibilità e sicurezza durante la guida in condizioni meteorologiche avverse. Non trascurate i vostri tergicristalli: potrebbero fare la differenza tra una guida sicura e una pericolosa con molti problemi di visibilità.

A cura di Simone Dellisanti