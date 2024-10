Skoda ha avviato le prevendite per il suo nuovo SUV elettrico, l’Elroq, presentato in tre versioni: Skoda Elroq 50, Elroq 60 ed Elroq 85. Questo modello si distingue per la flessibilità della gamma, pensata per soddisfare diverse esigenze di mobilità grazie a batterie di capacità variabile tra 52 e 77 kWh. La variante Elroq 50 è già disponibile per l’acquisto, mentre l’Elroq 60, con una maggiore autonomia, è attesa nei prossimi mesi. Le prime consegne del veicolo sono previste a partire da marzo 2025, con prezzi che partono da 34.500 euro per la versione base.

Skoda Elroq, gamma e specifiche tecniche

L’Elroq 50 è la proposta di ingresso della gamma, equipaggiata con una batteria da 52 kWh netti e un motore elettrico da 125 kW, equivalente a circa 170 CV. Questa versione offre un’autonomia compresa tra 364 e 375 km, sufficiente per i tragitti quotidiani. La ricarica rapida in corrente continua (DC) raggiunge i 145 kW, permettendo di ridurre significativamente i tempi di ricarica. Per la ricarica domestica, invece, l’Elroq supporta fino a 11 kW in corrente alternata (AC).

Il modello intermedio, l’Elroq 60, sarà dotato di una batteria da 59 kWh netti e un motore da 150 kW (circa 204 CV). Questa versione punta a un equilibrio ottimale tra potenza e autonomia, rendendola una scelta versatile per chi desidera un SUV elettrico senza compromessi. Le prestazioni migliorate della versione Elroq 60 si riflettono in una maggiore capacità di coprire distanze più lunghe con una singola carica, rendendola adatta anche a brevi viaggi fuori città.

All’apice della gamma si trova l’Elroq 85, equipaggiato con una batteria da 77 kWh netti e un motore da 210 kW (286 CV). Questo allestimento consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 180 km/h. L’autonomia stimata per questa versione varia tra i 540 e i 580 km, rendendola ideale per lunghi viaggi. La ricarica in corrente continua può arrivare fino a 175 kW, garantendo tempi di attesa molto ridotti. Il prezzo di partenza per l’Elroq 85 è di 43.500 euro, e l’allestimento include tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione.

Dotazioni e tecnologia a bordo

Il nuovo Skoda Elroq offre fin dal modello base una dotazione di serie di alto livello. L’Elroq 50 dispone di un sistema di infotainment con display da 13 pollici integrato nella plancia, completo di navigatore, radio digitale DAB, connettività Bluetooth e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. È inoltre dotato di prese USB-C da 45W, climatizzatore bi-zona, sedili riscaldabili e sensori di parcheggio con retrocamera.

La versione Elroq 85 eleva ulteriormente l’esperienza a bordo, grazie alla suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Tra questi spiccano il Cruise Control adattivo, il Traffic Jam Assist per facilitare la guida in coda e il mantenimento al centro della corsia. Anche l’accesso al veicolo è reso più comodo grazie al sistema Kessy Full, che permette di aprire e chiudere le portiere senza chiave.

Sostenibilità e comfort degli interni

Skoda ha dedicato particolare attenzione alla sostenibilità del nuovo Elroq, con interni realizzati utilizzando materiali riciclati di alta qualità. Le opzioni di personalizzazione includono diverse “Design Selection” che richiamano l’interior design contemporaneo, combinando materiali innovativi e tessuti ecologici. L’illuminazione a LED contribuisce a creare un ambiente confortevole e moderno all’interno dell’abitacolo.

Grazie a un passo di 276 cm, l’Elroq offre un ampio spazio interno, capace di accogliere comodamente fino a cinque passeggeri. Il bagagliaio, con un volume che varia da 470 a 1.580 litri abbattendo i sedili posteriori, garantisce una buona capacità di carico, ideale per viaggi in famiglia o per il tempo libero.