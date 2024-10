Petronas celebra il 50° anniversario della fondazione

Petronas ha festeggiato quest’anno il proprio 50° anniversario organizzando una speciale cerimonia di “Consegna della torcia” presso il Petronas Global Research & Technology Centre di Santena (TO). Questa importante occasione ha concesso di riunire dipendenti, partner e stakeholder per ricordare un percorso di eccellenza che dura da cinque decenni. La torcia, che ha iniziato il suo viaggio in Malesia, è il simbolo del ruolo centrale che ogni Paese di destinazione ha svolto per la crescita e il successo dell’azienda come attore globale nel settore dell’energia. La tappa in Italia rende omaggio ai risultati conseguiti e ai traguardi raggiunti collettivamente.

Le dichiarazioni di Petronas

Giuseppe Pedretti, Regional Managing Director EMEA di PETRONAS Lubricants International, ha dichiarato: “La celebrazione riflette l’impegno di PETRONAS per il progresso ed è una testimonianza della nostra costante ricerca dell’eccellenza, unita alla collaborazione con la comunità globale per stimolare l’innovazione. Entrando nel quinto decennio del nostro percorso, è fondamentale continuare ad accrescere la nostra capacità e flessibilità di produrre lubrificanti innovativi, in grado di soddisfare le esigenze degli automobilisti. Insieme ai dipendenti, agli stakeholder e alle comunità, abbiamo l’obiettivo di dare forma a un futuro migliore e più sostenibile”.

All’evento erano presenti i piloti del Petronas MIE Racing Honda Team – Khairul Idham Pawi, Tarran Mackenzie e Kaito Toba. Insieme ai campioni del motorsport, si sono uniti ai festeggiamenti anche alcuni studenti dell’istituto scolastico Salesiano CNOS-FAP di Fossano (CN) con cui PETRONAS Lubricants International collabora da tempo.

Commentando questo grande traguardo, Khairul Idham Pawi ha dichiarato: “PETRONAS è stata una costante nel mondo degli sport motoristici e sono orgoglioso di far parte della sua storia. Il loro impegno per le prestazioni e l’innovazione è stato fondamentale per la mia carriera. In quanto malese, è un onore rappresentare un’azienda la cui eredità è strettamente legata all’eccellenza nazionale”.

Il centro delle attività

Il Petronas Global Research & Technology Centre di Santena (TO) è il fulcro delle attività globali di Petronas Lubricants International, dove vengono sviluppate le Fluid Technology Solutions, che comprendono innovazioni tecnologiche per diversi prodotti, dai lubrificanti per autoveicoli a quelli industriali. La cerimonia di consegna della torcia ha rappresentato per PLI un’occasione preziosa per ricordare i punti di forza e le competenze delle persone al centro delle sue attività in Italia, che hanno mantenuto la passione e l’impegno verso il progresso e l’innovazione, per un futuro più sostenibile.