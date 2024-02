Dacia: tre anteprime mondiali al Salone di Ginevra

La presenza di Dacia alla 91ª edizione del Salone di Ginevra sarà di grande rilievo, con l’introduzione di tre nuovi veicoli, tra cui il Sandrider di Sébastien Loeb. La casa rumena ha deciso di fare le cose in grande, dimostrando un impegno significativo per questo importante evento dell’industria automobilistica.

Tre novità importanti per Dacia al Salone di Ginevra 2024

Dacia si prepara per un grande debutto con la presentazione di diversi nuovi veicoli, ognuno con le sue caratteristiche distintive. Oltre alle versioni aggiornate della Sandero, Sandero Stepway e Jogger, conformi ai futuri standard di sicurezza GSR2, le vere attrazioni saranno la Duster, la Spring e soprattutto il prototipo Sandrider che Sébastien Loeb porterà alla Dakar del 2025. Con queste nuove proposte, Dacia dimostra di puntare sulla varietà e sull’innovazione per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Con una produzione di 2,2 milioni di esemplari, Dacia ha deciso di confermare la presenza della Duster nel suo catalogo. Questa terza generazione, presentata ufficialmente, mostra un design più audace e sofisticato. Offerta in tre varianti di motore, con potenze comprese tra i 100 e i 140 cavalli, la nuova Duster promette prestazioni migliorate e un’esperienza di guida ancora più gratificante.

La Dacia Spring ha suscitato grande interesse ultimamente grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo sul mercato. Con un peso di circa 975 kg, è il solo veicolo elettrico in Europa a scendere al di sotto della soglia della tonnellata. Per alimentare questa massa relativamente leggera (stiamo scherzando, ovviamente), sono disponibili due opzioni di motorizzazione: 45 cavalli per le versioni Essential ed Expression e 65 cavalli per le versioni Expression ed Extreme.

Per la prima volta al pubblico di Ginevra, Dacia presenterà il prototipo che parteciperà alla famosa Dakar e al Campionato Mondiale di Rally-Raid dal 2025, insieme al team The Dacia Sandriders. La progettazione del Sandrider, coerente con il DNA della casa rumena, si ispira ai feedback forniti dagli equipaggi che gareggeranno con il prototipo. Potrai trovare il pilota Sébastien Loeb accanto al prototipo Sandrider presso lo stand Dacia a Ginevra il 26 febbraio.