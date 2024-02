Prima immagine per la nuova Dacia Spring

Sono trascorsi tre anni da quando Dacia ha lanciato il suo primo modello elettrico. La Dacia Spring è stata introdotta sul mercato europeo con l’obiettivo di conquistare i clienti offrendo una soluzione attraente per la mobilità nei centri storici senza emissioni di carbonio. È riuscita a posizionarsi ai vertici delle classifiche di vendita delle auto elettriche della sua categoria praticamente in tutti i mercati europei. Adesso sta per arrivare la nuova Dacia Spring.

Confermato il debutto della nuova Dacia Spring il 21 febbraio

Come preannunciato da un teaser pubblicato sulla pagina Instagram di Dacia UK, la nuova Dacia Spring 2024 sarà presentata il 21 febbraio. Il teaser mostra solamente la silhouette e l’aumento dell’altezza da terra tipico di questo SUV, ma rivela anche un pannello del cofano modificato nella parte anteriore. Questo è un chiaro indizio che la Spring si adatterà al nuovo codice di design introdotto dalla terza generazione della Duster, suggerendo che non si tratterà di un semplice restyling, ma di un vero e proprio aggiornamento del modello.

Si prevede un cambiamento significativo nell’immagine della nuova Dacia Spring, soprattutto nel frontale, dove i fari e la calandra centrale adotteranno uno stile più moderno e sofisticato. Questa qualità si estenderà anche agli interni, dove i materiali della plancia, delle portiere e della tappezzeria saranno di qualità superiore. Dacia approfitterà dell’occasione per migliorare tutte le sezioni dell’equipaggiamento, con particolare attenzione alla connettività e alla sicurezza, introducendo nuovi sistemi di assistenza alla guida. Vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questa auto.