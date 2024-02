Lamborghini: le future auto elettriche saranno potenti ed emozionanti

Stephan Winkelman, CEO di Lamborghini, ha recentemente fornito dettagli su come la sua azienda affronterà la nuova era elettrica

Lamborghini sta attraversando una fase di ridefinizione del proprio approccio nei confronti delle auto elettriche. Stephan Winkelman, CEO dell’azienda, ha recentemente fornito dettagli su come la sua azienda affronterà questa nuova sfida senza compromettere il suo carattere distintivo e la sua eredità. Nonostante i dettagli specifici sui singoli modelli siano ancora poco chiari, la gamma di veicoli elettrici della casa del Toro punta a mantenere intatta la filosofia fondamentale dell’azienda, pur adottando tecnologie all’avanguardia.

Le future auto elettriche di Lamborghini saranno potenti e sapranno emozionare i clienti

Winkelmann sottolinea che l’alta potenza dei motori elettrici da sola non sarà il solo fattore determinante per questi modelli. Gli ingegneri si concentreranno invece sull’esperienza di guida distintiva, un aspetto su cui hanno grande competenza. Con una potenza che probabilmente supererà i 1.300 cavalli, la futura Lamborghini elettrica sarà ovviamente su un livello diverso rispetto all’attuale tecnologia dei motori convenzionali. Tuttavia, il segreto non risiede solo nei numeri. Winkelmann sottolinea che la connessione emotiva è fondamentale.

L’obiettivo dell’azienda è trasferire l’emozione e la passione di guidare una Lamborghini anche sui suoi modelli elettrici. Nonostante l’inevitabile aumento di peso, gli ingegneri dell’azienda stanno esplorando soluzioni innovative, sfruttando software e tecnologie di guida avanzate per ottimizzare il piacere di guida. Riconoscendo le sfide future, Winkelmann definisce un programma ambizioso per il futuro elettrico di Lamborghini, richiedendo un equilibrio tra accelerazione, velocità massima e autonomia.