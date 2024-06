Hyundai Inster: SUV compatto 100% elettrico, 355 km di autonomia

Al Busan International Mobility Show 2024, Hyundai Inster è stata la grande novità. Parliamo di un SUV ultracompatto 100% elettrico che offre un design particolare, autonomia di guida ai vertici della categoria, versatilità e tecnologie all’avanguardia.

Hyundai Inster si posiziona nella categoria degli A-SUV strizzando l’occhio alle utilitarie, per offrire manovrabilità e semplicità di utilizzo insieme a doti di praticità e flessibilità, grazie a un interno spazioso e una bella capacità di carico. Rispetto ai modelli del segmento superiore, le dimensioni compatte di Inster la rendono ideale per la città ed estremamente comoda nella fase di parcheggio.

Un design comunicativo

Il design esterno è caratterizzato da un profilo robusto ma compatto da SUV e da superfici pulite ed essenziali, con robusti parafanghi, un paraurti dal design tecnologico ispirato ai circuiti elettronici e una piastra di protezione audace che aggiungono carattere all’anteriore e al posteriore. Affascinante anche la firma luminosa a LED delle luci diurne e la grafica a pixel degli indicatori di direzione, dei fanali posteriori e dei paraurti.

I clienti possono ulteriormente personalizzare l’aspetto dell’auto con fari a proiezione LED e un colore esterno bicolore con tetto nero a contrasto. Saranno disponibili cerchi in acciaio da 15 pollici con copricerchi, cerchi in lega da 15 pollici o cerchi in lega da 17 pollici a seconda delle specifiche.

L’abitacolo di Hyundai Inster

All’interno Hyundai Inster offre tecnologia avanzata e comfort con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un touchscreen per l’infotainment da 10,25 pollici con navigazione e una base di ricarica wireless che fa parte di una console centrale compatta, progettata per creare una maggiore sensazione di spaziosità. Tutti i sedili possono essere abbattuti e ripiegati, compreso quello del conducente. Sono inoltre disponibili l’opzione “sedile a panchetta” nell’anteriore e sedili frontali e volante riscaldati. I sedili posteriori sono divisi a metà, scorrono e si reclinano.

Il motore elettrico

Dotata di serie di una batteria da 42 kWh, Hyundai Inster è disponibile anche con batteria Long-Range da 49 kWh. Le due versioni sono alimentate rispettivamente da un motore che eroga 71,1 kW (97 CV) nella variante base e 84,5 kW (115 CV) con batteria Long-Range. La coppia, in entrambi i casi, è di 147 Nm.

Con un’autonomia stimata di 355 km (WLTP) con una singola carica per il modello Long-Range, INSTER ridefinisce ciò che è possibile ottenere da un veicolo elettrico pensato per la città, offrendo ampia versatilità con un consumo energetico stimato di 15,3 kWh/100 km (WLTP).

Utilizzando una stazione di ricarica DC High-Power da 120 kW, INSTER può caricarsi dal 10 all’80% in circa 30 minuti in condizioni ottimali. Il piccolo SUV è inoltre dotato di serie di un caricatore di bordo da 11 kW, mentre sono disponibili come opzionali il sistema di riscaldamento della batteria e una pompa di calore ad alta efficienza. In Italia sarà possibile prenotarlo da settembre. Il lancio è previsto a fine anno.