Genesis continua a provocare con auto entusiasmanti che non prevede di vendere. L’ultimo esemplare unico, dal nome incredibilmente lungo, è il quarto veicolo sviluppato dal marchio di lusso di Hyundai specificamente per il gioco di corse Gran Turismo. Parliamo del Genesis X Gran Racer Vision Gran Turismo.

Presentato al Motor Show di Busan del 2024 in Corea del Sud, questo nuovo concept è una versione più estrema del Genesis X Gran Berlinetta Concept introdotto lo scorso anno. Con un design più aggressivo, sfoggia un pacchetto aerodinamico robusto e una vistosa ala posteriore in fibra di carbonio. Altre caratteristiche distintive includono le prese d’aria sui parafanghi, un’ala centrale posteriore e un mono tergicristallo che divide il parabrezza.

Ben 1540 CV

Il nuovo concept è dotato di un potenziato propulsore ibrido. Al centro della scena c’è un motore V-6 anteriore centrale con compressore elettrico che eroga 870 CV, girando a 10.000 giri al minuto. Questo è affiancato da un motore elettrico montato anteriormente che aggiunge 670 CV. Complessivamente, il sistema produce 1.540 CV, un incremento significativo rispetto al concept precedente. Tuttavia, questi numeri rimangono teorici, poiché l’auto esiste solo in Gran Turismo e come modello a grandezza naturale per esposizioni statiche.

La verniciatura arancione brillante collega il concept alla gamma Magma, un nuovo sottomarchio Genesis dedicato ai veicoli ad alte prestazioni, come già visto con i modelli GV60 e G80. Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer di Genesis, ha dichiarato che i modelli Magma non saranno così estremi come quelli di BMW M, Mercedes-AMG o Audi Sport.

Interni aggiornati

Rispetto al concept dello scorso anno, gli interni del Genesis X Gran Racer sono stati aggiornati per riflettere il tema delle auto da corsa. L’abitacolo è ora una monoposto con un sedile avvolgente in fibra di carbonio, un roll-bar integrato e una barra di comando da corsa. Sono stati aggiunti più manopole e pulsanti per regolare varie impostazioni, incluso il livello di intervento del sistema di controllo della trazione.

Genesis non ha ancora rivelato quando l’auto sarà disponibile per la guida in Gran Turismo. L’aggiornamento di giugno del videogioco è imminente, promettendo nuove auto gratuite, ma la data precisa resta incerta.