Genesis X Gran Berlinetta: svelata la nuova Vision Gran Turismo del brand coreano [FOTO e VIDEO]

Sarà disponibile in Gran Turismo 7 dal mese prossimo

Il mondo dell’automobilismo e dei videogiochi si è recentemente arricchito con l’introduzione del Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept. Svelata alle Gran Turismo World Series World Finals a Barcellona, questa concept car segna un punto di svolta per il costruttore coreano, coniugando design avveniristico e innovazione tecnologica.

La X Gran Berlinetta rappresenta l’apice della filosofia di design Athletic Elegance del marchio sudcoreano. La genesi di questo progetto risiede in uno studio di design che riflette la passione e l’intento di Genesis per la serie Vision Gran Turismo.

Il suo linguaggio stilistico è definito da una purezza di linee e da volumi concentrati attorno alle ruote. L’auto si caratterizza per proporzioni spostate verso la parte posteriore e per una struttura che si avvale di una teoria di tensione parabolica virtuale, tipica della gamma Genesis. Il design del pacchetto ottimizza il rapporto tra cruscotto e asse, spostando il guidatore e il propulsore verso la parte posteriore, in un layout a motore centrale snello.

John Krsteski, Senior Chief Designer di Genesis, ha sottolineato l’intento di creare un design senza tempo, radicato nell’essenza del motorsport. La squadra di design globale della casa coreana, composta da appassionati di auto e corse, ha colto l’opportunità di creare un’auto da corsa che fondesse elementi stilistici del marchio con attributi tecnici di performance. Questo concept è diventato una fonte di ispirazione per altri programmi della casa.

Nuova interpretazione della griglia frontale Crest

Il frontale della Genesis X Gran Berlinetta presenta una nuova interpretazione della Crest Grille, collegata alle Quad Lights. Questa struttura organizza i volumi e collega il frontale e la parte posteriore dell’auto attraverso l’identificatore Two Lines tipico di Genesis, in una costruzione aerodinamica e leggera. Il lato dell’auto è caratterizzato da una gestualità parabolica che accentua le forme potenti dei parafanghi posteriori.

La fusoliera si estende verso il retro, culminando in un volume concavo ellittico, tipico dei veicoli dell’azienda, e incorniciato da un alettone posteriore e da spigoli laterali per la stabilità aerodinamica ad alta velocità. La contrastante scultura energica del corpo con dettagli tecnici aerodinamici rappresenta l’espressione definitiva dello spirito GranTurismo.

Il colore Magma della Vision GT sottolinea il tema energetico dell’auto. Ispirato all’etos distintamente coreano del brand, questo colore audace richiama i vulcani della Corea e la passione, l’emozione e la vitalità della cultura nazionale.

Grande attenzione all’aerodinamica

Dal punto di vista delle prestazioni, il design del concept si concentra sull’aerodinamica. Integrando aiuti aerodinamici, il coefficiente di resistenza della X Gran Berlinetta è di soli 0,34. L’interno riflette la filosofia Beauty of White Space di Genesis, creando un ambiente puro per il pilota.

Le funzioni essenziali sono prioritarie per massimizzare la concentrazione in pista. L’interfaccia panoramica digitale funge da centro informazioni e si collega al sistema di monitoraggio digitale circostante, offrendo una vista libera sui veicoli vicini. I comandi dello sterzo by-wire consentono manovre precise e decise. L’abitacolo in carbonio incorpora strategicamente punti di contatto morbidi. I rinforzi imbottiti e trapuntati proteggono il pilota durante le corse e nei pit stop.

1086 CV di potenza massima

Il propulsore è un Lambda 11 V6 montato in posizione anteriore/centrale, assistito elettricamente dalla tecnologia E-SC di Genesis. La potenza totale erogata è di 1086 CV mentre la coppia massima è di 1337 Nm. Il V6 raggiunge i 10.000 giri/min con una potenza massima di 882 CV e 1071 Nm mentre il propulsore elettrico Yasa aggiunge ulteriori 204 CV e 266 Nm.

I giocatori di Gran Turismo 7 avranno un accesso anticipato alla nuova Genesis X Gran Berlinetta a gennaio 2024.