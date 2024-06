Mitsubishi ASX: in Italia a partire da 21.400 euro

La nuova Mitsubishi ASX (Active Sports X-over) nasce sulla piattaforma CMF-B dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi e viene costruita nella fabbrica spagnola di Valladolid. La giapponese viene conquistata dallo spirito europeo, per soddisfare il palato degli automobilisti del Vecchio Continente. Nella sfida del segmento B-SUV, uno dei più affollati in assoluto, la compatta di Mitsubishi non vuole sfigurare, provando a imporsi con una serie di motori variegati e con un costo competitivo.

Esterni e interni di Mitsubishi ASX

Stilisticamente la ASX si distingue per il frontale “Dynamic Shield”, dall’aspetto robusto. Lateralmente la silhouette segue un andamento fluido con spalle larghe e alte, mentre i cerchi in lega da 17” o 18” vanno a corredo di un quadro completo. Il posteriore, invece, esalta la sportività con le scritte “ASX” e “Mitsubishi” scolpite sul portellone. Infine, i gruppi ottici – sia davanti che dietro – presentano delle seducenti luci full LED.

Nell’abitacolo la digitalizzazione è buona sia per il quadro strumenti da 7” di serie, sia per il Display Driver Digitale da 10″ come optional, in combinata con lo schermo touch ad alta risoluzione da 10,4” collocato al centro della plancia dal taglio regolare. Il nuovo modello del marchio giapponese offre il supporto di Google e dell’app My Mitsubishi Motors, che consentono agli utenti di accedere a diagnostiche in tempo reale e funzionalità di ricerca del veicolo. Con Google integrato, i conducenti hanno accesso ad app e servizi come Google Maps, e altro disponibile su Google Play.

I motori

L’offerta di motori parte dal tre cilindri 1.0 litri da 67 kW (90 CV) di potenza e 160 Nm di coppia. Questo motore è abbinato a una trasmissione meccanica a 6 velocità. In alternativa si può optare per la mild-hybrid, un 1.3 litri turbocompresso a iniezione diretta, che usa un generatore d’avviamento a cinghia abbinato a una batteria al litio da 12 V. In questo caso la potenza sale a 103 kW (140 CV) con coppia di 260 Nm, nell’opzione con cambio manuale, e a 116 kW (158 CV) e coppia di 270 Nm con trasmissione automatica a doppia frizione e sette rapporti. C’è anche la full hybrid (HEV) comprensiva di un’unità a benzina da 1,6 litri con due motori elettrici e un cambio automatico a multi-mode. L’unità da 105 kW (142 CV) offre equilibrio tra prestazioni ed efficienza. C’è anche la GPL.

Il listino prezzi

La nuova Mitsubishi ASX viene proposta negli allestimenti INFORM, INVITE, INTENSE e INSTYLE. Si parte da 24.400 euro, che scendono a 21.400 euro detratto l’incentivo statale di 3.000 euro (Ecobonus 61-135 g/km di CO2 con rottamazione fino ad Euro 2).