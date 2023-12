Everrati 964 RSR: debutta il nuovo restomod elettrico su base Porsche [FOTO]

Everrati, nota per la sua eccellenza nel campo della tecnologia sostenibile di lusso, ha svelato la sua interpretazione più orientata alla guida dell’iconica Porsche 911 di generazione 964 (in versione RSR): la Everrati 964 RSR. Questo veicolo rappresenta una fusione perfetta tra la storica eredità di Porsche e l’avanguardia dei veicoli elettrici.

La 964 RSR 100% elettrica prende ispirazione da una Porsche Type 964 RSR 3.8 del 1993, una delle varianti più rare e ricercate, famosa per la sua configurazione leggera, la trazione posteriore e la carrozzeria turbo allargata. Con soli 51 esemplari prodotti, l’originale 964 RSR ha segnato un’epoca nel motorsport Porsche, un lignaggio che Everrati ora onora con questo restomod elettrico.

Equilibrio tra tradizione e innovazione

La Everrati 964 RSR si basa su una 911 964 restaurata meticolosamente. Elementi in fibra di carbonio e misure di riduzione del peso sia internamente che esternamente evidenziano l’impegno del brand nel rispetto dei principi di prestazione e leggerezza della RSR originale.

All’esterno, si notano i cerchi leggeri da 18” firmati HRE e un pacchetto aerodinamico che include uno spoiler posteriore ispirato a quello della leggendaria Porsche 964 RSR. Internamente, vanta sedili leggeri rivestiti in pelle Bridge of Weir Leather, una gabbia di protezione posteriore e l’eliminazione dei sedili posteriori.

Dispone del nuovo sistema Gen2

Sotto il cofano, la Everrati 964 RSR ospita una batteria da 63 kWh con un avanzato sistema di gestione. La nuova versione Gen2 supera la precedente Gen1 di Everrati con miglioramenti nel raffreddamento, nel controller di guida e nel software, ottimizzando le prestazioni e l’efficienza. Motori elettrici ad alte prestazioni forniscono potenza alle ruote posteriori, abbinati a un differenziale a slittamento limitato.

Il nuovo restomod elettrico è dotato di sospensioni TracTive, un sistema di sospensioni attive e adattive di alta qualità che offre impostazioni multiple per ottimizzare dinamiche di guida, comfort e prestazioni. Aggiungendo la modernità di Apple CarPlay e la capacità di ricarica rapida AC e DC, la nuova 964 RSR è perfettamente attrezzata sia per brevi percorsi che per viaggi più lunghi.