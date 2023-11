Volvo EM90 avrà un abitacolo spazioso, raffinato e confortevole [TEASER]

Il debutto ufficiale è previsto il 12 novembre in Cina

Il 12 novembre 2023, il mondo assisterà al lancio della nuova Volvo EM90, la prima monovolume premium completamente elettrica della casa automobilistica svedese. La nuova EM90 è stata progettata per offrire non solo spazio, ma anche un’esperienza di guida che riduce lo stress e migliora la qualità della vita.

L’interno spazioso e raffinato garantisce ampiezza e comfort, con una vasta gamma di materiali premium, sedili lussuosi dotati di cuscinetti Zero-Gravity, un grande tetto panoramico per ammirare il cielo e vari dettagli di design scandinavo che rendono l’ambiente accogliente e piacevole.

Sophie Li, responsabile design del Design Studio Volvo di Shanghai, ha detto: “Siamo stati molto attenti a creare un ambiente confortevole e un’esperienza di viaggio all’insegna dell’eleganza quando abbiamo progettato la EM90. Abbiamo pensato a un’auto che sia perfetta sia per i viaggi di lavoro che per quelli in famiglia”.

L’abitacolo è in grado di ospitare fino a sei persone

La Volvo EM90 è dotata di un interno flessibile e spazioso, adatto sia all’uso familiare che a quello lavorativo. L’auto, che può ospitare sei persone, offre a ciascun passeggero il proprio spazio personale, con opzioni personalizzate di intrattenimento e comfort, controllabili tramite il bracciolo e un elegante display touch su una superficie in legno certificato FSC.

Nella seconda fila, i sedili lounge offrono tutte le comodità possibili, tra cui una funzione di massaggio, varie opzioni di ventilazione e riscaldamento individuali e tavolini e portabicchieri integrati.

I sedili lounge della seconda fila sono dotati di cuscinetti Zero-Gravity con una struttura a sette strati e uno spessore superiore a 120 mm, per garantire comfort e sostegno. La terza fila è facilmente accessibile grazie alle portiere scorrevoli posteriori e ai sedili della seconda fila a lunga corsa.

Vanta un ampio tetto panoramico

Il tetto panoramico copre l’intero abitacolo e offre una tenda e diverse impostazioni di illuminazione d’ambiente che ricreano l’atmosfera scandinava, dai colori dell’aurora boreale ai temi che evocano le foreste svedesi e l’alba di mezz’estate. I dettagli di design scandinavo si trovano in tutto l’abitacolo, dal cristallo Orrefors utilizzato nel pomello del cambio ai pannelli decorativi in legno di betulla retroilluminati sul cruscotto, sulle portiere e sul retro dei sedili anteriori.

La tappezzeria e i motivi decorativi della nuova Volvo EM90 sono ispirati alla natura scandinava e all’arte asiatica, creando una simbiosi che unisce design moderno e raffinato con la bellezza del mondo naturale.

“Abbiamo unito ispirazioni scandinave e asiatiche che riflettono la maestosa bellezza della natura e che risuoneranno con i nostri clienti”, ha aggiunto Sophie Li. Il nuovo EV farà il suo debutto in Cina e i preordini per i clienti cinesi saranno aperti lo stesso giorno.