Hyundai Kona Jayde: debutta una nuova esclusiva versione del crossover

Al SEMA Show 2023 di Las Vegas (che parte oggi), Hyundai presenterà in anteprima la Hyundai Kona Jayde Concept 2024. Parliamo di un crossover urban unico nel suo genere, progettato per offrire un’avventura all’insegna dello stile e della raffinatezza.

La Kona Jayde Concept è dotata di una serie di accessori ideali per le escursioni urbane, tra cui un box portaoggetti Thule e una e-bike abbinata firmata Vintage Electric Bikes.

Design esterno davvero esclusivo

La speciale Hyundai Kona Electric è un omaggio a coloro che esprimono il proprio stile personale attraverso i propri veicoli, con una distintiva colorazione Azzurro Robin’s Egg che la rende immediatamente riconoscibile. Gli aggiornamenti aerodinamici realizzati da Air Design conferiscono a questo esemplare un aspetto unico grazie a dettagli come il labbro anteriore aggressivo, i pannelli laterali esclusivi e l’elegante spoiler posteriore.

Il design è impreziosito da cerchi custom HRE 520M da 20×9” in una finitura nera spazzolata unica, abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S 235/40/ZR20 che offrono stile e prestazioni. Grazie a un set di molle ribassate Eibach, che riducono l’altezza da terra di 5 cm, questa combinazione garantisce alla Kona Jayde Concept una presenza imponente sulle strade cittadine.

Due accessori che rendono al top l’esperienza di utilizzo

Oltre al suo aspetto accattivante, la particolare concept car è perfettamente attrezzata per le avventure urbane grazie a una collaborazione tra Hyundai e Mobis. La funzionalità aggiuntiva della Jayde Concept inizia con un versatile box portaoggetti Thule Pulse Alpine per uno spazio di carico ampliato, e per raggiungere i luoghi più difficili in città, il veicolo offre al conducente una soluzione per l’ultimo miglio: una e-bike Vintage Electric Rally.

Questa bicicletta elettrica dallo stile retrò è montata su un portabici Thule Epos collegato a un gancio di traino accessorio Hyundai Genuine. La Rally è perfettamente coordinata con il colore e dotata di un set speciale di pneumatici Michelin Power Gravel che completano il look unificato.

Il sofisticato equilibrio tra stile e funzionalità si estende all’interno della speciale Hyundai Kona, dove i sedili Recaro Sportster CS sono stati personalizzati con un motivo a quadri unico e cuciture deviate per abbinarsi alla colorazione. Il concept è anche dotato di una serie di accessori originali Hyundai che arricchiscono la funzionalità dell’abitacolo, tra cui eleganti placche per le soglie sottoporta, un vassoio portabagagli reversibile e dei tappetini in moquette di alta qualità.

Infine, la Hyundai Kona Jayde Concept 2024 è equipaggiata con un caricatore portatile Scosche PowerUp 32K e un adattatore da DC a AC InVert 200, che assicurano che smartphone, laptop ed action cam rimangano sempre carichi e pronti all’uso.