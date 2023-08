Volkswagen Passat 2024: il debutto ufficiale avverrà domani [VIDEO TEASER]

Volkswagen ha annunciato che la presentazione mondiale della nuova generazione della Volkswagen Passat avverrà proprio domani, un dettaglio che sottolinea l’importanza di questa uscita per il marchio.

A differenza delle versioni precedenti, la nuova Passat abbandonerà la versione berlina, concentrandosi esclusivamente sulla versione station wagon Variant. In un cambio strategico rilevante, la produzione sarà trasferita nello stabilimento di Bratislava (Slovacchia).

Sono previsti numerosi aggiornamenti nell’abitacolo

Sulla scia di questa mossa, è importante sottolineare che la Passat 2024 presenterà innovazioni significative sotto diversi aspetti, a partire dai gruppi ottici. L’auto sarà dotata di fari Matrix LED opzionali, con una portata di ben 500 metri.

Tuttavia, contrariamente alle aspettative, la Volkswagen Passat 2024 non adotterà la tecnologia HD Matrix più avanzata, a meno che non venga proposta come optional.

L’abitacolo della nuova sw subirà una metamorfosi completa. Addio ai tradizionali comandi fisici: verranno sostituiti da slider tattili posizionati sotto il display touch del sistema d’infotainment, che sarà da 12.9 pollici nella configurazione standard e da 15 pollici nella versione più costosa.

A completare il quadro tecnologico, è previsto anche un quadro strumenti digitale da 10.25 pollici e un innovativo display head-up.

Condividerà diverse caratteristiche con la nuova Superb

Se vi state chiedendo cosa bolle in pentola sotto al cofano, la nuova VW Passat sarà meccanicamente gemellata con la Skoda Superb 2024, anch’essa in fase di lancio. Entrambe le auto saranno più grandi rispetto ai loro predecessori, offrendo più spazio per le gambe e un bagagliaio più capiente.

Sul fronte delle motorizzazioni, sono previste varianti mild hybrid sia a benzina che diesel, oltre a una variante ibrida plug-in con autonomia fino a 120 km in modalità 100% elettrica e con una singola ricarica.

Il debutto sul mercato della Volkswagen Passat Variant 2024 è previsto per il primo trimestre del 2024.