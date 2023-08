MG Cyberster: svelate le specifiche tecniche complete della roadster elettrica

L’attesissima MG Cyberster 100% elettrica è finalmente stata svelata in tutto il suo splendore. Questo gioiello tecnologico proviene da MG Motor, sussidiaria di SAIC Motor, e promette di ridefinire il concetto di roadster a zero emissioni.

L’auto ha fatto la sua apparizione esclusiva al Salone di Chengdu 2023 in Cina, dopo aver catturato l’attenzione nel 2021 sotto forma di concept al Goodwood Festival of Speed. Parliamo di numeri: secondo i dati forniti dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technologies cinese (MIIT), stiamo parlando di una roadster dalle dimensioni notevoli.

Lunga 4535 mm, larga 1913 mm e alta 1329 mm, la nuova Cyberster vanta un passo di 2690 mm. A confronto, risulta molto più grande della Mazda MX-5 Miata e della BMW Z4, rispettivamente più corte di 620 e 211 mm.

Propone due motori elettrici da 543 CV di potenza complessiva

Il marchio britannico ha sviluppato la Cyberster utilizzando la piattaforma modulare MSP e ha equipaggiato il veicolo con un doppio motore elettrico. Il risultato è una potenza massima di 543 CV e una coppia massima di 725 Nm. Tuttavia, con un peso di 1850 kg, non si posizionerà come un diretto concorrente di roadster più leggere come le vetture succitate.

Ma non lasciatevi ingannare dal suo peso. La MG Cyberster è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. C’è anche una batteria da 77 kWh che offre un’autonomia massima di 579 km secondo il ciclo cinese CLTC.

Per gli amanti della guida più tradizionale, MG sta lavorando anche su una versione a trazione posteriore più leggera, alimentata da un singolo motore elettrico posteriore. Questa variante avrà 304 CV e una batteria più compatta da 64 kWh, sufficiente per assicurare 520 km di percorrenza.

Al momento non si sa quando arriverà in Europa

Dal punto di vista tecnico, il modello include impianto frenante Brembo con pinze a quattro pistoncini e un roll-bar. Per quanto riguarda l’intrattenimento a bordo, la nuova Cyberster è dotata di un impianto audio Bose e di un sistema di infotainment con SoC Qualcomm Snapdragon 8155. Purtroppo, i dettagli su prezzo e disponibilità sono ancora avvolti nel mistero.

L’unica certezza è che il veicolo sarà disponibile in Cina e nel Regno Unito con un prezzo di partenza riportato di 33000 $ (30.567,91 €). La produzione inizierà nel primo trimestre del 2024 mentre le consegne sono previste per la prossima estate.