Rolls-Royce Droptail La Rose Noire: presentata la prima di quattro auto esclusive [FOTO]

Quando si parla di progetti esclusivi e senza tempo, la nuova Rolls-Royce Droptail La Rose Noire si impone come un capolavoro ineguagliabile. La casa automobilistica britannica ha dato vita a un’auto che simboleggia l’essenza di esperienze significative, momenti e oggetti d’arte preziosi per i suoi proprietari, una gamma che incarna la sofisticatezza e il lusso al massimo livello.

L’ispirazione per la nuova Droptail La Rose Noire proviene dalla rosa Black Baccara, un fiore profondo e vellutato nativo della Francia. Questa rosa è particolarmente cara alla madre della famiglia che ha commissionato questa vettura di lusso. La sua tonalità scura ricorda il melograno, e quando colpita dalla luce, rivela sfumature rosse.

Propone un design bicolore

Il design di questo capolavoro ruota attorno a due colori: True Love, che rappresenta l’essenza romantica che la famiglia desiderava esprimere, e Mystery, un omaggio alla natura enigmatica della rosa.

La Rolls-Royce Droptail La Rose Noire modifica la sua tonalità a seconda dell’angolazione con cui la si osserva grazie a un innovativo processo di verniciatura che ha richiesto ben 150 prove. Ogni elemento parla della passione per i dettagli.

Dai cerchi in lega distintivi in Mystery, alle sfumature True Love applicate manualmente sulla griglia del radiatore e sulle prese d’aria frontali. Il tema bicolore viene ulteriormente accentuato dal rifinitore Hydroshade, sviluppato appositamente per questa creazione.

È stato realizzato un cronografo GMT su misura per l’abitacolo

Ma ciò che colpisce veramente è l’abitacolo, con un design che rappresenta una cascata di petali di rosa. Questo capolavoro, risultato di quasi due anni di sviluppo, mostra un pattern complesso formato da 1603 triangoli di impiallacciatura nera.

Ogni pezzo è stato tagliato, levigato e posizionato a mano. Questo incredibile lavoro ha richiesto la concentrazione assoluta dell’artigiano, che ha trascorso settimane in silenzio per portare a compimento l’opera.

All’interno, si può trovare anche un orologio su misura creato da Audemars Piguet. Si tratta di un cronografo GMT con una grande data, che si integra perfettamente con la palette colori della Droptail La Rose Noire. È sia montato all’interno dell’auto, sia removibile, consentendo al proprietario di indossarlo.

Come tributo a questa realizzazione straordinaria, i proprietari hanno commissionato una cuvée esclusiva di Champagne de Lossy. Per servire questo champagne d’eccezione, è stata realizzata una cassa in perfetta sintonia con l’auto, dotata di dettagli minuziosi e caratteristiche di lusso.

La Rolls-Royce Droptail La Rose Noire è ben più di un veicolo. È un mix di passione, artigianalità e desiderio di esperienze significative.