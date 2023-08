Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica: la supercar ispirata ai toni blu della Sardegna [FOTO]

In occasione del 60° anniversario di Lamborghini, è stata presentata l’esclusiva Lamborghini Huracan Opera Unica. L’annuncio si è svolto durante una cena esclusiva per celebrare l’importante anniversario dell’iconico produttore bolognese presso la Lamborghini Lounge a Porto Cervo, appena riaperta per la stagione estiva.

Portando con sé la maestria del reparto Ad Personam, la Huracan Sterrato Opera Unica risplende nella sua unicità, ispirata alla bellezza del mare e del cielo sardo. Il suo design esterno è stato definito grazie ad un innovativo processo di verniciatura effetto cristallo, creando una sinfonia di toni blu che richiamano il mare della Sardegna.

La carrozzeria presenta un primo strato in Blu Amnis

Opera Unica non è solo un’espressione dell’audacia e del carattere inconfondibile del marchio di Sant’Agata Bolognese, ma anche un tributo alle sue tonalità iconiche e alla sua lunga storia di creazione di colorazioni e processi di verniciatura unici.

La nuova creazione si distingue per le sue prestazioni straordinarie grazie al motore V10, che permette di affrontare con facilità le strade asfaltate e non della Costa Smeralda. Il suo rivestimento esterno dipinto a mano, in Blu Amnis come prima base, seguito da dettagli in Blu Grifo e Blu Fedra, è un omaggio alla ricchezza cromatica dei paesaggi sardi. Questo processo ha richiesto oltre 370 ore di lavoro.

All’interno ci sono rivestimenti in pelle Blu Delphinus

Anche l’abitacolo della Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica è altrettanto unico, presentando dettagli in fibra di carbonio a vista, sedili sportivi, rivestimenti in pelle Blu Delphinus, cruscotto in Alcantara monocolore e volante bimateriale. Gli elementi complementari, i profili e i ricami sono eseguiti in Celeste Phoebe, un rimando al blu degli esterni.

L’esterno della speciale supercar off-road si distingue per i dettagli in nero opaco su tetto, soglie sottoporta, fari, parafanghi e splitter anteriore e posteriore, che contrastano con i cerchi neri opachi Morus da 19”. Tutti questi elementi evidenziano le linee potenti delle protezioni dei passaruota.

Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Lamborghini, ha descritto la Huracan Sterrato Opera Unica come un’opera d’arte che sfida le convenzioni. Questo modello speciale è un tributo alla bellezza e ai colori della Sardegna. Dopo la sua presentazione, la vettura sarà esposta presso la Lamborghini Lounge di Porto Cervo fino al 10 settembre e prodotta in soli 1499 esemplari con una targhetta identificativa dedicata.