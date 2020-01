Area C di Milano: gli orari d’accesso

Gli abitanti di Milano sono, ormai, abituati all’idea dell’Area C: la zona a traffico limitato di Cerchia Bastioni, che, delimitata da 43 varchi elettronici, rileva tutte le auto in ingresso, segnalando chi non ha il permesso. Ricordiamo, quindi, tutte le indicazioni utili al riguardo, per non incappare in contravvenzioni.

Ecco, dunque, tutti i giorni e gli orari, in cui l’area è attiva:

lunedì : dalle 7:30 alle 19:30

: dalle 7:30 alle 19:30 martedì : dalle 7:30 alle 19:30

: dalle 7:30 alle 19:30 mercoledì : dalle 7:30 alle 19:30

: dalle 7:30 alle 19:30 giovedì : dalle 7:30 alle 18

: dalle 7:30 alle 18 venerdì dalle 7:30 alle 18

L’Area C non è in vigore il Sabato e la Domenica e tutti i giorni festivi.

photo credit: DoctorWho via photopin cc