Peugeot Tennis&Friends: al Foro Italico per la cultura della prevenzione

Peugeot torna al Foro Italico per un’importante iniziativa legata al mondo del Tennis e che riguarda la prevenzione, si chiama Peugeot Tennis&Friends e da oggi fino a domenica 14 ottobre, dalle 10 alle 18, contribuirà alla diffusione della cultura della prevenzione in Italia.

Infatti, oltre all’atteso Torneo Tennis Celebrities, per il quale Peugeot, sponsor dell’evento, metterà a disposizione dell’organizzazione una flotta di vetture per agevolare gli spostamenti di ospiti e VIP. Ci sarà un Villaggio della Salute ancora più attrezzato, che si estenderà per oltre 20.000 mq, e si articolerà in 29 aree specialistiche, 109 postazioni sanitarie e 29 ecografiche, dove l’equipe medica, composta da più di 400 figure professionali tra medici e operatori sanitari della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, da specialisti dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI e della ASL Roma 1, eseguirà gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici approfonditi con il supporto dei volontari della Croce Rossa Italiana.

Si tratta dell’ottava edizione di quest’iniziativa che si tiene grazie alla collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e CONI, al sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Regione Lazio, Roma Capitale, della Polizia di Stato, dell’Aeronautica Militare, Carabinieri e Fondazione Ania.

Con Tennis & Friends la cultura della prevenzione in Italia si diffonderà più velocemente e aiuterà a comprendere meglio che sottoporsi ad esami e check-up periodici è importante, anche se si ha il timore di scoprire delle patologie.