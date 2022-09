Peugeot 408 First Edition: 50 esemplari per l’Italia

Il nome Peugeot 408 rappresenta la grande novità del mondo delle quattro ruote, un modello che prova a scombinare le carte e a issarsi nell’olimpo del segmento delle SUV coupé. Un po’ berlina, decisamente fastback, la nuova vettura del Leone transalpino si sposa con un corpo da SUV molto sensuale e scolpito. È stata presentata la prima volta lo scorso 4 agosto all’interno de “La Sfera” al Louvre-Lens, ma successivamente sarà una delle grandi protagoniste del Salone dell’Auto di Parigi dal 17 al 23 ottobre prossimi.

Edizione limitata

L’auto può essere acquistata in Italia già a partire dall’8 settembre, in una serie limitata: 408 PLUG-IN HYBRID 225 FIRST EDITION, prodotta in sole 50 unità destinate al Bel Paese. Questa versione adopera la motorizzazione di vertice della gamma, la ibrida plug-in da 225 CV, e possiede una dotazione di serie molto ricca, che comprende:

Colore Blu Obsession , inedito e molto innovativo, specifico per questo modello, con effetti dicroici che esaltano il gioco della luce grazie alle sfaccettature della carrozzeria

, inedito e molto innovativo, specifico per questo modello, con effetti dicroici che esaltano il gioco della luce grazie alle sfaccettature della carrozzeria Calandra frontale in tinta carrozzeria, una soluzione che la “nasconde”, integrandola nel volume complessivo del paraurti

in tinta carrozzeria, una soluzione che la “nasconde”, integrandola nel volume complessivo del paraurti Nuovo scudetto PEUGEOT , frontale, posteriore e laterali

, frontale, posteriore e laterali Cerchi in lega da 20’’ Monolithe dallo stile sorprendente, con una forma geometrica squadrata incastonata in un cerchio

Monolithe dallo stile sorprendente, con una forma geometrica squadrata incastonata in un cerchio Proiettori anteriori Full LED Matrix che permettono di illuminare la carreggiata in maniera selettiva, adattando automaticamente i fari alle condizioni di traffico

che permettono di illuminare la carreggiata in maniera selettiva, adattando automaticamente i fari alle condizioni di traffico Proiettori posteriori 3D LED

Sedili certificati AGR con un rivestimento in tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara®) con cuciture Adamite e con regolazioni elettriche ( riscaldati e con sistema di massaggio pneumatico ad 8 tasche e 5 diversi programmi)

certificati con un rivestimento in tre materiali (TEP, Tessuto e Alcantara®) con cuciture Adamite e con ( e con sistema di pneumatico ad 8 tasche e 5 diversi programmi) Volante riscaldabile

PEUGEOT i-Cockpit® con tecnologia 3D, touchscreen da 10″ e gli i-Toggles personalizzabili, in aggiunta al sistema di infotainment

i-Connect Advanced che comprende la navigazione connessa ed i comandi vocali

con tecnologia 3D, touchscreen da 10″ e gli i-Toggles personalizzabili, in aggiunta al sistema di infotainment i-Connect Advanced che comprende la navigazione connessa ed i comandi vocali Drive Assist Plus per il massimo livello di sicurezza

per il massimo livello di sicurezza Portellone posteriore con tecnologia Hands Free che permette l’apertura con mani occupate grazie semplice movimento di un piede sotto il paraurti

con tecnologia che permette l’apertura con mani occupate grazie semplice movimento di un piede sotto il paraurti Clean Cabin System

Caricabatterie di bordo (OBC) da 7,4Kw per ridurre ulteriormente i tempi di ricarica della batteria (basta appena 1h e 40’)

per ridurre ulteriormente i tempi di ricarica della batteria (basta appena 1h e 40’) Electric Pack

Electric Pack

Coloro che saranno tra i 50 clineti della nuova Peugeot 408 PLUG-IN HYBRID 225 FIRST EDITION avranno un Electric Pack gratuito per rendere più semplici le operazioni di ricarica. Potranno optare tra due soluzioni realizzate in collaborazione con Free2Move E-SOLUTIONS, una per ricarica privata (Electric Pack HOME) e una per ricarica pubblica (Electric Pack STREET). Il contenuto è il seguente:

ELECTRIC PACK HOME

EasyWallbox comprensiva di installazione a domicilio , per ricariche rapide e sicure

, per ricariche rapide e sicure Cavo T2 Modo 3 Monofase 7,4 kW – per la ricarica da wallbox e ricarica da colonnine pubbliche

Oppure, in alternativa

ELECTRIC PACK STREET

1 anno di ricariche pubbliche illimitate

Cavo T2 Modo 3 Monofase 7,4 kW – per la ricarica da wallbox e ricarica da colonnine pubbliche.

Peugeot 408: modalità di acquisto

La nuova vettura francese è acquistabile solo online dal sito Peugeot Store. Può essere ordinata in modo semplice dal pc, oppure farsi assistere da un consulente online per avere eventuale supporto ed ordinare in totale serenità. Questa serie limitata viene proposta con finanziamento i-Move con una rata di 399 € al mese (36 mesi con anticipo di 5.376,00 € oltre ad una maxirata finale di 26.992,45 € TAN 6,99 % TAEG 7,93 %) oppure con un prezzo di lancio di 40.900 € (al netto degli EcoBonus Peugeot e degli incentivi statali con rottamazione).