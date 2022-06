Peugeot 408: debutta l’inedito crossover coupé

La nuova Peugeot 408 si presenta come un modello innovativo e rivoluzionario, una vettura che riesce a coniugare un design e delle caratteristiche da crossover con quelle di una station wagon e di una coupé fastback. Tre vettura in una, si potrebbe sintetizzare così l’anima che risiede nel corpo vettura della nuova creatura del Leone. Per mettere le mani sopra a questo nuovo modello della Casa transalpina bisognerà aspettare i primi mesi del 2023.

Un design che non passa inosservato

La nuova Peugeot 408 si presenta con una lunghezza di 469 cm, una larghezza di 185 e un’altezza di 148, mentre il passo è di 279 cm. Numeri che testimoniano un corpo sinuoso e importante, dove dominano cinque ampie porte e una linea filante nonché aggressiva. Il biglietto da visita per spiegare al meglio l’auto è il frontale, contraddistinto da una mascherina molto curata e ricca di dettagli dove troneggia il nuovo logo Peugeot, così come gli inserti in nero lucido lavorati che si sposano con le luci di posizione.

Decisamente accattivante anche il cofano rialzato che si presenta con due grosse nervature, mentre passando all’osservazione del lato vettura non si possono non notare i passaruota rivestiti in plastica e i cerchi in lega da 20” dal disegno avveniristico, ma soprattutto l’occhio cade nella linea ad arco del tetto. Al retro troviamo un lunotto inclinato alla cui estremità superiore si sviluppa un alettone non molto marcato, e una coda corta e alta. La carrozzeria può essere proposta con queste colorazioni: Obsession blue, Titane grey, Pearl white, Artense grey, Sphera black, Elixir red. I primi due sono una novità nell’elenco.

Peugeot 408: abitacolo spazioso

La grande sorpresa di questo modello è la sua abitabilità, la Peugeot 408 è tanto spazio al suo interno, sia per gli occupanti anteriori che per quelli posteriori, che non sono sacrificati nemmeno a livello delle ginocchia. Per il resto, l’abitacolo si caratterizza per l’i-Cockpit, il cruscotto digitale alto con il volante basso e per una plancia con lo schermo posizionato al centro e fondamentale per controllare il sistema multimediale che volge verso il guidatore e con una diagonale di 10”. Presenti anche gli i-toggles, già noti sulla 308, che permettono di configurare comandi di scelta rapida per riprendere le funzioni più usate del “clima” o della radio.

Motorizzazioni: no diesel

Non deve stupire la mancanza di motorizzazioni diesel, ormai sempre più dimenticati nei vari listini. La Peugeot 408 ai nastri di partenza dispone di motori: benzina 3 cilindri 1.3 PureTech da 130 CV o, ibrida di tipo plug-in da 180 o 225 CV. Tutti i motori sono combinati col cambio automatico, che è l’unico disponibile, e alla trazione anteriore.

Peugeot 408: allestimenti e prezzi

La nuova Peugeot 408 avrà un prezzo di listino che partirà da 35.000 euro, mentre gli allestimenti saranno tre: Allure, Allure Pack, GT. La Allure disporrà dei cerchi da 17”, la Allure Pack avrà una dotazione più ricca, con cerchi da 20”, mentre la più sportiva GT potrà contare su personalizzazioni estetiche del tutto specifiche.