Peugeot Inception Concept: anticipa il futuro del brand

Al CES di Las Vegas 2023, Peugeot ha presentato la nuova Inception Concept che rivela in che modo si svilupperanno le prossime generazioni di SUV e berline del Leone. Questa inedita berlina quattro posti, da 5 metri di lunghezza, viene costruita sulla nuova piattaforma STLA Large EV di Stellantis, ed esteticamente ha un legame con la precedente concept e-Legend del 2018. Rispetto a quella, però, i riferimenti alle Peugeot del passato sono quasi totalmente cancellati a favore di un design più innovativo e futuristico.

Soluzioni interessanti

Una delle soluzioni più interessanti è l’enorme parabrezza che si estende dal tetto verso il muso, invadendo buona parte del cofano. Di lato l’auto ottiene le tipiche forme di una coupé o una berlina sportiva. Da capire se le ampie superfici vetrate e la barra digitale nella portiera che mostra i messaggi al conducente in avvicinamento all’auto saranno poi in produzione sulle vetture di serie. Peugeot, in ogni caso, è sicura che il compromesso raggiunto da questo concept con forme massicce, linee nitide, muscolose e squadrate potrà dettare la linea guida del domani.

Il nuovo interno di Peugeot

Sulla nuova Inception Concept è stato realizzato un abitacolo che nell’immaginario dovrebbe rappresentare il sostituto naturale dell’i-Cockpit di Peugeot, con il cruscotto dominato dall’Hypersquare: un inedito volante rettangolare simile ai controller dei videogiochi, formato da un tablet montato centralmente e da quattro anelli di controllo azionabili con il pollice. Prima di vederlo su un’auto di serie, dovremo aspettare almeno il 2030. Il volante è collegato, inoltre, all’asse anteriore tramite tecnologia steer-by-wire e può essere ripiegato nel cruscotto, quando viene attivata la funzione di guida autonoma di Livello 4. Il quadro strumenti è un insolito schermo circolare chiamato da Peugeot, Halo Cluster.

La motorizzazione

La Peugeot Inception si muove grazie a un doppio motore elettrico che nella configurazione a trazione integrale raggiunge i 680 CV garantendo un accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Per la ricarica adotta un sistema di ricarica a induzione che permette, con un caricabatterie potente, all’architettura a 800 V di aggiungere circa 30 chilometri di autonomia ogni 5 minuti di ricarica. L’autonomia offerta dalla batteria da 100 kWh, è di 800 chilometri secondo quanto dichiara la casa stessa.